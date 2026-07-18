ಇದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ; ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾತು!
PM Modi Congratulates Skyroot Team: ವಿಕ್ರಮ್-1 ರಾಕೆಟ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಶಾಘ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 18, 2026 at 3:43 PM IST
PM Modi Congratulates Skyroot Team: ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ 'ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್' ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕಕ್ಷೆಯ ದರ್ಜೆಯ ರಾಕೆಟ್ 'ವಿಕ್ರಮ್-1' ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಉಡಾವಣೆಯ ನಂತರ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಂದನ್ ಮತ್ತು ನಾಗ ಭರತ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
"ನೀವು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಈ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಈ ಮಿಷನ್ ಕೇವಲ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ನಾವು ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು" ಎಂದು ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವುದು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯುವಕರ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಸ್ಕೈರೂಟ್ ತಂಡವನ್ನು ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಮೋದಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಂದನ್, ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಂಡವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯುವಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ 28 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಉಡಾವಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೋದಿಯವರೇ ಕೈಬರಹದ "ವಂದೇ ಮಾತರಂ" ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, "ನಿಮ್ಮ 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ಪೋಸ್ಟ್ಕಾರ್ಡ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಕ್ಷೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ "ವಂದೇ ಮಾತರಂ" ಎಂದು ಬರೆಯಲು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಗೀತೆ 150 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ "ಈ ಪದವೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ನೀವು ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರವನ್ನು ಏರಲು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಯುಗ: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೋ ಮಾತ್ರ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಉಡಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ, "ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್" ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಕ್ಷೆಯ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
ಸ್ವದೇಶಿ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಏಳು ಅಂತಸ್ತಿನ ಎತ್ತರವಿರುವ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಹಲವಾರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೃಢವಾದ 'ಆಲ್-ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್' ರಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು-ಹಂತದ ರಾಕೆಟ್ ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ 3D-ಪ್ರಿಂಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಇಂಧನ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆ: ಈ ರಾಕೆಟ್ 'ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ಯಾಬ್' ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಡಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಿ ಸುಮಾರು 350 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ಸಂದೇಶ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೈಬರಹದ ವಿಶೇಷ "ವಂದೇ ಮಾತರಂ" ಪೋಸ್ಟ್ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಈ ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ರಾಕೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಭಾರತೀಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸ್ಕೈರೂಟ್ ತಜ್ಞರು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಬರೆದ ನೂರಾರು ಶುಭಾಶಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಈ ರಾಕೆಟ್ ಕಾಸ್ಮೋಸರ್ವ್ ಕಂಪನಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ 'ಎಂಬ್ರೇಸ್' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ರೋಬೋಟಿಕ್ ತೋಳನ್ನು ಸಹ ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಉಪಗ್ರಹ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು (ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳು) ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
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