ಮೋದಿ ಬೆಂಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಕಾರು! ಬ್ಲಾಸ್ಟ್, ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆ ಕಾರುಗಳ ಲಕ್ಷಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
Pm Modi Reduces Convoy Size: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಹನದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ಎಸ್ಯುವಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು, ಆ ಕಾರುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇನೆಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
Published : May 16, 2026 at 3:43 PM IST
Pm Modi Reduces Convoy Size: ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆ ವ್ಯಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ವಾಹನಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದ ಮೋದಿ ಈಗ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಭದ್ರತಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನೊಳಗೆ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
15 ಕಾರುಗಳಿಂದ 2 ಕಾರುಗಳಿಗೆ: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 12 ರಿಂದ 15 ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಭದ್ರತಾ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಗುಂಡು ನಿರೋಧಕ ಕಾರುಗಳು, ಜಾಮರ್ ವಾಹನಗಳು, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ವಾಹನಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಈ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಕಾರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸೆಂಟಿನೆಲ್, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್.
ಅದು ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಅಲ್ಲ... ಚಲಿಸುವ ಕೋಟೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಬಳಸುವ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸೆಂಟಿನೆಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಹನವಲ್ಲ. ಇದು ಚಲಿಸುವ ಭದ್ರತಾ ಕೋಟೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ, ಗ್ರೆನೇಡ್ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ಸಹ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ 7.62 ಎಂಎಂ ಗುಂಡುಗಳು ಸಹ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಹೀನವಾಗಿವೆ. ವಾಹನವು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಕೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ವಾಹನವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬುಲೆಟ್ ಫ್ರೂಪ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಟೈರ್ಗಳು ಪಂಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಗಂಟೆಗೆ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 15 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಸ್ಫೋಟಕಗಳು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿ: ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಕೇವಲ ಶೋ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾದರಿಯಲ್ಲ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭದ್ರತಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಇದನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಖ್ಯಾತಿಯು ಈಗ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಭದ್ರತಾ ಉಪಕರಣದಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಂದೇಶವೇ? ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಜನರು ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್, ಅಸ್ಸೋಂ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇದೇ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇಂಧನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ: ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಿತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿಜಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
