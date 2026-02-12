ETV Bharat / technology

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ರೋಲ್ಸ್-ರಾಯ್ಸ್‌ ಸಿಇಒ

PM Modi Rolls Royce CEO meeting: ರೋಲ್ಸ್-ರಾಯ್ಸ್‌ ಸಿಇಒ ತುಫಾನ್ ಎರ್ಗಿನ್‌ಬಿಲ್ಜಿಕ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ROLLS ROYCE CEO TUFAN ERGINBILGIC PRIME MINISTER NARENDRA MODI LUXURY AUTOMAKER VIKSIT BHARAT
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ರೋಲ್ಸ್-ರಾಯ್ಸ್‌ ಸಿಇಒ (Photo Credit: X/PM Modi)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 12, 2026 at 12:07 PM IST

2 Min Read
PM Modi Rolls-Royce CEO meeting: ಭಾರತದ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಬಯಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.

ಬುಧವಾರ ರೋಲ್ಸ್-ರಾಯ್ಸ್ ಸಿಇಒ ತುಫಾನ್ ಎರ್ಜಿನ್‌ಬಿಲ್ಜಿಕ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಮಾತುಕತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತದ ಧ್ಯೇಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವತ್ತ ಈ ಸಭೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹರ್ಷ: ಈ ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ, ರೋಲ್ಸ್-ರಾಯ್ಸ್ ಸಿಇಒ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮತ್ತು ನವೀನ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ರೋಲ್ಸ್-ರಾಯ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು (GCC) ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸಂಕೀರ್ಣ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗದ ಮೇಲೆಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಭಾರತವನ್ನು ಗೃಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ, ರೋಲ್ಸ್-ರಾಯ್ಸ್ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತವನ್ನು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ: ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತ ಇನ್ನೋವೆಷನ್​ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್​: ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಸ್ತೃತ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

