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ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ 11ರ ಸಂಭ್ರಮ: ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

11 Years of Digital India: ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 11 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರದ ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

11 YEARS OF DIGITAL INDIA PM MODI DIGITAL PAYMENTS PUBLIC INFRASTRUCTURE TECHNOLOGY
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ 11ರ ಸಂಭ್ರಮ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 1, 2026 at 10:29 AM IST

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11 Years of Digital India: ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ತನ್ನ 11 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತವು ಈಗ ತನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರದ ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಶಕದಲ್ಲಿ AI, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳು, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ ಪಿಎಂ ಮೋದಿ, ಇಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಕ್ರಮವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 11 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದೆ, ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ತಡೆರಹಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದವರೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು 'ಜೀವನದ ಸುಲಭತೆ'ಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳು, ಶ್ರೇಣಿ -2 ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿ -3 ನಗರಗಳಿಗೆ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಅಲೆಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಿಂದ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯಕಾರರು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಕೃಷಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಭಾರತವು AI, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳು, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವತ್ತ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದರು.

ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 11ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣನ್, ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಗುರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ.. ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ, ಆರ್ಥಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶವು 1.028 ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 995.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 5G ಸೇವೆಗಳು 99.9 ಪ್ರತಿಶತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 1 GB ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾದ ವೆಚ್ಚವು 2014 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹270 ರಿಂದ ಇಂದು ₹8 ರಿಂದ ₹10 ರವರೆಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿಷನ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ: ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ವೆಚ್ಚ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ವೆಚ್ಚ ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿಯು ಭಾರತ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ (ISM) 2.0 ಗಾಗಿ ₹1.25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಈಗ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಮುಂದೆ ಇಡಲಾಗುವುದು. ISM 2.0 ಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವೆಚ್ಚವು ISM 1.0 ಗಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ₹76,000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ಗಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಚಿಪ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇಶದೊಳಗಿನ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

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TAGGED:

11 YEARS OF DIGITAL INDIA
PM MODI
DIGITAL PAYMENTS
PUBLIC INFRASTRUCTURE TECHNOLOGY
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