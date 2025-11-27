ಸ್ಕೈರೂಟ್ನ 'ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್' ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ!; ವಿಕ್ರಮ್-I ಆರ್ಬಿಟಲ್ ರಾಕೆಟ್ ಅನಾವರಣ
Skyroot Infinity Campus: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸ್ಕೈರೂಟ್ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
Published : November 27, 2025 at 1:18 PM IST
Skyroot Infinity Campus: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ "ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್" ಅನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗುರುವಾರ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಉಡಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಕೈರೂಟ್ನ ಮೊದಲ ಕಕ್ಷೆಯ ರಾಕೆಟ್ "ವಿಕ್ರಮ್-I" ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ರಾಕೆಟ್ ಏಳು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರವಿರ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ವರ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಇದು ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ರಾಕೆಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಾದ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕಿಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವರ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
Speaking at the inauguration of Skyroot’s Infinity Campus. It is a significant leap forward for India’s space sector and its future. @SkyrootA https://t.co/EcLEWEcdIx— Narendra Modi (@narendramodi) November 27, 2025
ಮೊದಲು ಅವರು ಸ್ಕೈರೂಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಅವರು ಹೊಗಳಿದರು. ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಭಾರತದ ಯುವಕರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಕೈರೂಟ್ನ ಯಶಸ್ಸು ಭಾರತದ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿದರು.
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಶಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಜನ್ ಜಿ ಬಯಸುವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿ ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಉದಯಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು
- ಸ್ಕೈರೂಟ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ "ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್" ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ.
- ಕೇಂದ್ರವು ಸುಮಾರು 200,000 ಚದರ ಅಡಿಗಳ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ.
- ಇದನ್ನು ಬಹು-ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಕ್ಷೀಯ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಭಾರತದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
"ಜನ್ ಜಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಜನ್ ಜಿ ವಿನ್ಯಾಸಕರು, ಜನ್ ಜಿ ಕೋಡರ್ಗಳು, ಜನ್ ಜಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಜ್ಞರ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಭಾರತವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶವು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಜನ್ ಜಿ ಅನೇಕ ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನ್ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಇದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನ್ ಜಿ ವಿಶ್ವದ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 1.50 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ." - ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಿ
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕಿಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಸ್ಕೈರೂಟ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2047 ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮತ್ತು ಗಗನಯಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತೆ ಕಿಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಶುಭಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು 18 ದಿನಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಶುಭಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ - 3 ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ದೇಶವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್-1 ಮತ್ತು ನಿಸಾರ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಇಸ್ರೋದ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 400 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮಹಾನ್ ಇತಿಹಾಸ ಇಸ್ರೋಗೆ ಇದೆ. ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ರೂ. 70,000 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆರ್ಥಿಕತೆ ರೂ. 4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಶಿಸಿದರು.
ಮಾಜಿ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಾಹಸ: ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು 2018 ರಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಚಂದನ ಮತ್ತು ಭರತ್ ಢಾಕಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಐಐಟಿ ಪದವೀಧರರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ 2022 ರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್-ಎಸ್ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿತು. ಇದು ಸಬ್-ಆರ್ಬಿಟಲ್ ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ 100 ಕಿಮೀ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ.
ಓದಿ: ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ; ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಯಶಸ್ಸು