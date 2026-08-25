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ಯುಪಿಐಗೆ 10ನೇ ಬರ್ತ್​ಡೇ! 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 13 ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಜಿಗಿತ! 1.78 ಕೋಟಿಯಿಂದ 24 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು!!

UPI Historic Milestone: ಇಂದು ಯುಪಿಐಗೆ 10ರ ಸಂಭ್ರಮ. ದಶಕ ಪೂರೈಸಿದ ಯುಪಿಐಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಎಂದು ಮೋದಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

DIGITAL PAYMENTS JOURNEY UPI 10 YEARS PM MODI GLOBAL REAL TIME PAYMENTS
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 25, 2026 at 2:43 PM IST

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UPI Historic Milestone: ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಯುಪಿಐ ದೇಶದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2016ರ ಆಗಸ್ಟ್ 25ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಯುಪಿಐ ಇಂದು ದೇಶದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುನಿಫೈಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್ (ಯುಪಿಐ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಸ್ತಾರ, ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿದ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ವಿಷಯ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯುಪಿಐ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ದೇಶದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ಎಂದು 'ಎಕ್ಸ್' ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯುಪಿಐ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಎದುರಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಇದು ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸುವಂತೆ ಜನರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎನ್‌ಪಿಸಿಐ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಯುಪಿಐ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಸೇವೆ, ಈಗ ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2016-17ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 1.78 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ನಡೆದವು. 2025-26ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 24,162 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 13 ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಕೂಡ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಏರಿದೆ. 2016-17ರಲ್ಲಿ ರೂ. 0.07 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇದ್ದ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೌಲ್ಯ, 2025-26ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 314 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು 4 ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

11 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಯುಪಿಐ ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿಯೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 11 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರೀಸ್, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುಪಿಐ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಶಗಳಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ಭೂತಾನ್, ನೇಪಾಳ, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಮಾರಿಷಸ್, ಕತಾರ್​ನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಯುಪಿಐ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರು, ಆಯಾ ದೇಶಗಳ ಬಳಕೆದಾರರು ಗಡಿ ದಾಟಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಜುಲೈನಲ್ಲೇ ರೂ. 29.87 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು: ಯುಪಿಐ ಬಳಕೆ ಎಷ್ಟು ಭಾರಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. 2026ರ ಜುಲೈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯುಪಿಐ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ 741 ಸಕ್ರಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿವೆ. ಆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2365.8 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ರೂ. 29.87 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪಾವತಿಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಜನರು ಯುಪಿಐ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಗತಿಕ ರಿಯಲ್‌ಟೈಮ್ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲೂ ಯುಪಿಐ ತನ್ನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ ರಿಯಲ್‌ಟೈಮ್ ಪಾವತಿ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಪಾಲು ಸುಮಾರು 49 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದೆ. ರಿಟೇಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ (ಐಎಂಎಫ್) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಹೊಸ ಫೀಚರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ: ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಯುಪಿಐನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಆನ್ - ಡಿವೈಸ್ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬೆರಳಚ್ಚು ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಅನ್‌ಲಾಕ್ ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದು.

ಅದೇ ರೀತಿ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಫೇಸ್ ದೃಢೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಯುಪಿಐ ಪಿನ್ ಸೆಟಪ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಯುಪಿಐ ಬಳಸುವವರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ.

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