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80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ: ದೇಶದ ಯುವಜನತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್, ಒಂದು ಕೋಟಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಎಐ ಟ್ರೈನಿಂಗ್​!

80th Independence Day Announcements: ಮುಂದಿನ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ AI ಸ್ಕಿಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು AI ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

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ದೇಶದ ಯುವಜನತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 15, 2026 at 11:36 AM IST

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80th Independence Day Announcements: ಭಾರತದ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನವದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಿಂದ ದೇಶದ ಯುವಶಕ್ತಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದ ಯುವಜನತೆಗೆ ಉಚಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬಡ-ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಪೋಷಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮೋದಿ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಘೋಷಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ 5 ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಒಂದು ಕೋಟಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಉಚಿತ AI ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಕೋಚಿಂಗ್: ಕೋಚಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕದಿಂದ ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೋದಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.

  • AI ಕೌಶಲ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿ: ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದ 1 ಕೋಟಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (Artificial Intelligence) ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರು AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಇದು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
  • ಉಚಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕೋಚಿಂಗ್: ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್‌ಗಳ ದಂಧೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 'ಉಚಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್' ಅನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
  • ಪೋಷಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಉಳಿತಾಯ: "ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಗೌರವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪೋಷಕರ ಆತಂಕ ದೂರಾಗಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ‘ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಂಟ್’: ಭಾರತವು 2036ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್​ ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 2030ರ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

  • ಕ್ರೀಡಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಂಟ್: ಭಾರತವು 2036ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲು ಪ್ರಬಲ ಹಕ್ಕುದಾರನಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಈವೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 5 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಂಟ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
  • ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ತರಬೇತಿ: ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಕ್ರೀಡಾ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.

TOPS, ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗೇಮ್ಸ್, ಬೀಚ್ ಗೇಮ್ಸ್, ವಿಂಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ (ಚಿಪ್ಸ್) ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಪ್‌ಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಭಾರತವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

  • ಚಿಪ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 3 ಪ್ರಮುಖ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
  • ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಮುಂಬರುವ 7 ರಿಂದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 5 ರಿಂದ 8 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಚಿಪ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ತಪ್ಪಲಿದೆ.

ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ: ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.

  • 2047ರ ರೋಡ್‌ಮ್ಯಾಪ್: ದೇಶದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ 2047ರ ವೇಳೆಗೆ 100 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ (GW) ಅಣುಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮಹತ್ತರ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
  • ಹೊಸ ರಿಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳು: ಇದೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 5 ಹೊಸ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಭಾರತವು ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆಧುನಿಕ ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ: ಆಧುನಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸುಧಾರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

"ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಮಾಂಚಕ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾದ ಬೃಹತ್ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಪಡೆಯನ್ನು (Civil Defence Volunteer Force) ರಚಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮೋದಿ ಟಾಂಗ್: ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೃಷಿ ನೀತಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮತ್ತು ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯೇ ಪರಮೋಚ್ಚವಾಗಿದೆ ಎಂದ ಪ್ರಧಾನಿ, "ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಸಂಸತ್ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು.

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PM MODI INDEPENDENCE DAY SPEECH
AI SKILLING 1 CRORE YOUTH
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SPORTS TALENT HUNT 2036 OLYMPICS
80TH INDEPENDENCE DAY ANNOUNCEMENTS

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