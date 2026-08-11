EV ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ: ಪಿಎಂ ಇ - ಡ್ರೈವ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ: ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು!!
PM EDRIVE Extension: ಇವಿ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು PM E-DRIVE ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
Published : August 11, 2026 at 11:45 AM IST
PM EDRIVE Extension: ಸರ್ಕಾರವು ಪಿಎಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡ್ರೈವ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಇನ್ನೊವೇಟಿವ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ (PM E-DRIVE) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2028 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ (e2Ws) ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸಹ ಹಿಂದಿನ Rs 5,000 ಪ್ರತಿ kWh ದಿಂದ Rs 2,500 ಪ್ರತಿ kWh ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳೇನು?: ಇ-2W ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಈಗ Rs 5,000 ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. FY25 ರಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರತಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ Rs 10,000 ಆಗಿತ್ತು. ಇದು Rs 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಎಕ್ಸ್-ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಭಾರೀ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ Rs 11,900 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2027 ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಸರ್ಕಾರವು ನೋಂದಾಯಿತ e2Ws ಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು Rs 2,767 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಗರಿಷ್ಠ 45,79,120 ನೋಂದಾಯಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬಹುದು.
e2W ಅಥವಾ e3W ನ ಎಕ್ಸ್-ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬೆಲೆಯ 15% ಅಥವಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವು ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ವಾಹನಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ kWh ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು..
- ಗುರಿ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದು, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು PM E-DRIVE ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
- Fund-Limited: ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು Rs 11,900 ಕೋಟಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2028 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಿಧಿಗಳು ಖಾಲಿಯಾದರೆ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘಟಕವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ: ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2028 ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ಭಾರೀ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- e-3W L5 ಸ್ಟಾಪ್: L5 ವಿಭಾಗದ ನೋಂದಾಯಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂರು - ಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಗುರಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 26, 2025 ರಂದು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
- ಕ್ಲೈಮ್ಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನ: ಯೋಜನೆಯ ಯಾವುದೇ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2027 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
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