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ಪಿಎಲ್ಐ-ಆಟೋ ಯೋಜನೆ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಂಬರ್​ 1, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ?

Production Linked Incentive Scheme: PLI-ಆಟೋ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

PLI AUTO MINISTER BHUPATHIRAJU SRINIVASA JOBS GENERATE ADVANCED AUTOMOTIVE PRODUCTS
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಂಬರ್​ 1, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ? (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 22, 2026 at 10:57 AM IST

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Production Linked Incentive Scheme: ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಉದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ (PLI) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 66 ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡು (38 ಘಟಕಗಳು), ಹರಿಯಾಣ (35 ಘಟಕಗಳು) ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ (28 ಘಟಕಗಳು) ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ದತ್ತಾಂಶವು ಪಿಎಲ್ಐ-ಆಟೋ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 225 ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 13, ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ 10, ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏಳು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರು ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಐದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಿವೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಎರಡು ಘಟಕಗಳಿದ್ದರೆ, ಅಸ್ಸೋಂ, ಕೇರಳ, ಪುದುಚೇರಿ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಿಎಲ್ಐ-ಆಟೋ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ₹44,326 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 67,820 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 2019-20ರ ಮೂಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹52,414 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರ ₹2,386.36 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವಾಗಿ ವಿತರಿಸಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ₹25,938 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ನಿಬಂಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ PLI-ಆಟೋ ಯೋಜನೆಯು, ಸುಧಾರಿತ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ (AAT) ಭಾರತದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಕರಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದೆ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಲು, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕನಿಷ್ಠ 50 ಪ್ರತಿಶತ ದೇಶೀಯ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ (DVA) ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 16, 2026 ರಂತೆ 18 ಅರ್ಜಿದಾರರು 154 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ DVA ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. PLI-ಆಟೋ ಯೋಜನೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ಅರ್ಜಿದಾರರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಛಿಂದ್ವಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ರಾಜ್ಯವು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ PLI-ಆಟೋ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು, ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು, ಮುಂದುವರಿದ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಳೀಕರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ದೇಶೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಘಟಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

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TAGGED:

PLI AUTO
MINISTER BHUPATHIRAJU SRINIVASA
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