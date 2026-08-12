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ಇಂದು ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯದ ದಿನ: ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಮೂರು ಕೌತುಕ, ಬಾಹ್ಯಕಾಶ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ರಸದೌತಣ

ಈ ಮೂರು ವಿಸ್ಮಯಗಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ ಮೂರು ಘಟನೆಗಳು ಒಂದೇ ದಿನ ಜರುಗುತ್ತಿವೆ.

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ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2026 at 10:34 AM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್: ಆಗಸ್ಟ್​ 12ರಂದು ಒಂದೇ ದಿನ ಮೂರು ಖಗೋಳ ಕೌತುಕಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದು ಬಾಹ್ಯಕಾಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರಲಿದ್ದು, ಪರ್ಸೀಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತ ಇಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ.

ಈ ಮೂರು ವಿಸ್ಮಯಗಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ ಮೂರು ಘಟನೆಗಳು ಒಂದೇ ದಿನ ಜರುಗುತ್ತಿವೆ.

ಮೊದಲ ಘಟನೆ: ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ ಗ್ರಹಗಳು: ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತುವ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಗುರು, ಬುಧ, ಮಂಗಳ, ಶನಿ, ಯುರೇನಸ್ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಗ್ರಹಗಳು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದವರೆಗಿನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅದ್ಬುತ ಕೌತುಕ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳು ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಯುರೇನಸ್ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನಂತಹ ದೂರದ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್​​​ನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೋನಮರ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ನ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಫಜೆಕಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಇದು ಗ್ರಹಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಧಿಕೃತ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಆಕಾಶದ ಒಂದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಗೋಚರಿಸುವ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಈ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡನೇ ಘಟನೆ: ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ: ಇಂದು ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಹಾದು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್, ಐಸ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗಲ್‌ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಹಣವು ಗೋಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಯುರೋಪ್, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಭಾಗಶಃ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಘಟನೆ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಅನುಸಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 12ರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 9.45 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 13ರ ನಸುಕಿನ ಜಾವ 2.15ರ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸೂರ್ಯನು ದಿಗಂತದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತದ ಆಕಾಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೂರನೇ ಘಟನೆ: ಪರ್ಸಿಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತ: ಪರಸೀಡ್​ ಉಲ್ಕಾಪಾತವನ್ನು ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಉಲ್ಕಾಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಬೀಳುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವೀಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 100ರಷ್ಟು ಉಲ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಫೈರ್‌ಬಾಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಸುಕಾದ ಬೆಳಕಿನ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಈ ಉಲ್ಕಾಪಾತಗಳನ್ನು ಕಾಣುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ ಎಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್​ 12, 13 ಮತ್ತು 14ರ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ರಾತ್ರಿಯೆಂದು ಕಾಣುವ ಪರ್ಸೀಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತ ಸುಮಾರು 19 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅಂದರೆ 2045ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಖಗೋಳ ವಿದ್ಯಮಾನ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಮೂರು ಖಗೋಳ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯ ಆಕಾಶವು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕತ್ತಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಕ್ಷತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವಂತಹ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

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