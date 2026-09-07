ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಫಂಡಿಂಗ್! ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡದು!
Pixxel 100 Million Dollar Funding: ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯದಲ್ಲಿ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹ ಸುತ್ತನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್..
Published : September 7, 2026 at 11:35 AM IST
Pixxel 100 Million Dollar Funding: ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2026 ಅಂದರೆ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿ Series C ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತ ಭಾರತದ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಫಂಡಿಂಗ್ 195 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ.
Temasek ಮತ್ತು Seraphim, ಗೂಗಲ್ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್: ಈ ರೌಂಡ್ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರ Temasek ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ Seraphim ವಹಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ನ ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ Radical Ventures ಮತ್ತು growX Ventures ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ 360 ONE Asset ಮತ್ತು IMM Investment ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗೂಗಲ್ ಕೂಡ Pixxel ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಳ: Pixxel ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ Gigapixxel ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 25 ರಿಂದ 100 ಕ್ಕೆ ಏರಲಿದೆ. ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಲ್ಯಾಬ್ ಈಗ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಫಂಡಿಂಗ್ನಿಂದ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ರಿಂದ 15 ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ Honeybee ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ.
We’re excited to share that Pixxel has raised $100M in Series C funding, led by @Temasek and @seraphim_space, to build the infrastructure for a changing planet. 🌏— Pixxel (@PixxelSpace) September 7, 2026
Seven years ago, we started @PixxelSpace with the belief that seeing Earth differently could help us make better… pic.twitter.com/sPLv90fH6t
ಫೈರ್ಫ್ಲೈನಿಂದ ಹನಿಬೀ ವರೆಗಿನ ಪಯಣ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಆರು Firefly ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಲೋ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು ಗೋಚರ ಮತ್ತು ನಿಯರ್-ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ನಲ್ಲಿ 135 ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಇದರ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಸುಮಾರು ಐದು ಮೀಟರ್. ಫೈರ್ಫ್ಲೈ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ Honeybee ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ತೂಕ ಸುಮಾರು 200 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇವು ಶಾರ್ಟ್ವೇವ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ವರೆಗೆ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 250 ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಆರು Firefly ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಳುಹಿಸಿ ರಿವಿಜಿಟ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಕಂಪನಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ Honeybee ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಹನಿಬೀ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ 2027ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಲಿದೆ. ನಂತರ 2028 ರವರೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಐದು ಹನಿಬೀ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು.
ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನಿಂದ ಅರ್ಥ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ವರೆಗೆ: ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು ಆಯಿಲ್ & ಗ್ಯಾಸ್, ಮೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನಂತಹ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ Honeybee ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಕಂಪನಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. Pixxel ಬಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಅಮೆರಿಕನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಾಸಾದ Commercial SmallSat Data Acquisition Program ನದ್ದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು National Reconnaissance Office ನ Strategic Commercial Enhancements ನದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹೈಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಡೇಟಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೇರಿದೆ.
ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ Pixxel ನ CEO ಮತ್ತು ಕೋ-ಫೌಂಡರ್ ಅವೈಸ್ ಅಹಮದ್ ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹೈಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಂಪನಿ Aurora ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಾವರಿನ್ ಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ.
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