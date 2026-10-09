ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪದ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ: 90ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಅಪೊಲೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ
Margaret Hamilton Dies At 90: ಚಂದ್ರಯಾನಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಬರೆದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ 90ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 9, 2026 at 11:22 AM IST
Margaret Hamilton Dies At 90: ನಾಸಾದ ಅಪೊಲೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಚಿಸಿದ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಬಲ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 90 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ನ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ಅವರ ಮಗಳು ಲಾರೆನ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಎಪಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೆಲಸವು ಮಾನವಕುಲದ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಯಾನವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿತು ಎಂದು ನಾಸಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಜಾರೆಡ್ ಐಸಾಕ್ಮನ್ ಅವರು X ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪದ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದವರೇ ಇವರೇ!: "ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಅಪೊಲೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಒಲಿವಿಯರ್ ಡಿ ವೆಕ್ ಅವರು ಎಂಐಟಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತಾವೇ ಮುಂದುವರಿದ ಕೋಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಮಾನವಕುಲವು ಸಾಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು" ಎಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಒಲಿವಿಯರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಡ್ ಪುಸ್ತಕದ ರಾಶಿ ಪಕ್ಕ ನಿಂತ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್: ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 30ರ ಹರೆಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಪೊಲೊ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡ ಬಳಸಿದ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪುಟಗಳ ಎತ್ತರದ ರಾಶಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತಾ ನಿಂತಿರುವ ಫೋಟೋ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. 2017ರಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ನಾಸಾದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಲೆಗೊ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯೂ ಇತ್ತು. 2019ರಲ್ಲಿ ಅಪೊಲೊ 11 ಚಂದ್ರನ ಇಳಿಯುವಿಕೆಯ 50ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವು ಸಹ ಅವರತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರ ಮಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಯಾರಿಗೂ ಅವರು ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ್ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಸಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಕು ಅವರಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಲಾರೆನ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಣಿತಜ್ಞೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಯಾನದ ರೂವಾರಿ: ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರು 1958ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾನಾದ ರಿಚ್ಮಂಡ್ನ ಅರ್ಲ್ಹ್ಯಾಮ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು 1959ರಲ್ಲಿ ಎಂಐಟಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಕೆಲಸವು ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. 1960ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಸಾದ ಅಪೊಲೊ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಂಐಟಿಯ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಮೊದಲು ಮಾನವರಹಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ನಂತರ ಮಾನವಸಹಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು 1968ರ ವೇಳೆಗೆ ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ತಂಡದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು.
"ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಇನ್ನೂ 20ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಒಂದು ಸಾಹಸವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ 2009ರಲ್ಲಿ ಎಂಐಟಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭೆ: ಅವರು 1970ರ ದಶಕದವರೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಎರಡು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅವರ ತಾಯಿಯ ದೊಡ್ಡ ಆಸಕ್ತಿ ಅಮೂರ್ತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು ಗಣಿತಜ್ಞೆಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಅಮೂರ್ತತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು" ಎಂದು ಲಾರೆನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು "ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮೋಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ" ಹೊಂದಿದ್ದರು, ವಿಂಟೇಜ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು "ಬಹಳ ತುಂಟತನದ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ" ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಎದುರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ನಿಶ್ಶಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ಲಾರೆನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
1936ರ ಆಗಸ್ಟ್ 17ರಂದು ಇಂಡಿಯಾನಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಿಚಿಗನ್ನ ಅಪ್ಪರ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. 2016ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಅವರಿಂದ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವವಾದ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಮೆಡಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು.
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