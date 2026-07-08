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ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಬಂಧು; ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್​ಗೆ 90 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್​, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಸ್​!

Piaggio Ape WavE Electric Auto: ಪಿಯಾಜಿಯೊ ಏಪ್ ವೇವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

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ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್​ಗೆ 90 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ (Photo Credit: Piaggio Vehicles)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 8, 2026 at 1:43 PM IST

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Piaggio Ape WavE Electric Auto: ಭಾರತದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಯಾಜಿಯೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆಟೋ-ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದು ಹೊಸ 'ಏಪ್ ವೇವ್ಇ' ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಬಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ವಾಹನವು L3 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇವಿ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋಗೆ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ₹2.55 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.

ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 140 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್​: ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪಿಯಾಜಿಯೊ ಏಪ್ ವೇವ್ಇ ಅನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿಯು 5.4 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಾಹನವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಇದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಮೋಟಾರ್ 3 kW ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು 25 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ 40 ಕಿಮೀ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಗರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಂಗಲ್​ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟೋ 140 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಸುಮಾರು 110 ಕಿಮೀ ನೈಜ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೇವಲ 4.5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು 180 ಎಂಎಂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್: ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪಿಯಾಜಿಯೊ ಈ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದು 19% ಗ್ರೇಡಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದ್ದು, ಅಸಮ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಫ್ಲೈಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಹತ್ತಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಬಿಲ್ಡ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಮೆಟಲ್​ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಾನೋಕಾಕ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುಗಮ, ಜರ್ಕ್-ಮುಕ್ತ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒರಟು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇದು 180 ಎಂಎಂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಾಹನವು ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಕರ್ಯ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಾಹನವು ಫ್ಲೀಟ್ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಆಟೋ-ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವೆಚ್ಚ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲಿತ ಆಟೋ-ರಿಕ್ಷಾಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರ ದೈನಂದಿನ ಚಾಲನಾ ವೆಚ್ಚ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪಿಯಾಜಿಯೊ ಪ್ರಕಾರ, 'ಏಪ್ ಇ-ಸಿಟಿ' (ಏಪ್ ವೇವ್) ಅನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ L5 ವರ್ಗದ ಆಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸೌಕರ್ಯ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ L3 ವರ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.

ಇದು ಅಲ್ಪ-ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪಿಯಾಜಿಯೊ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಎಂಡಿ ಡಿಯಾಗೋ ಗ್ರಾಫಿ ಆಶಾವಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಚಾಲಕರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದರು.

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