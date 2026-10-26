ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ಐಸಿಟಿಎಸ್ ಪ್ರೊ. ಅಶೋಕ್ ಸೇನ್ಗೆ ಒಲಿದ ಜಾಗತಿಕ 'ಓಸ್ಕರ್ ಕ್ಲೈನ್ ಮೆಡಲ್'!
Oskar Klein Medal: ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರೊ. ಅಶೋಕ್ ಸೇನ್ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಓಸ್ಕರ್ ಕ್ಲೈನ್ ಮೆಡಲ್ 2026' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 26, 2026 at 1:41 PM IST
Ashoke Sen Oskar Klein Medal: ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿ (Theoretical Physicist) ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಶೋಕ್ ಸೇನ್ ಅವರಿಗೆ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಾಗತಿಕ ಗೌರವವಾದ 'ಓಸ್ಕರ್ ಕ್ಲೈನ್ ಮೆಡಲ್' (Oskar Klein Medal) ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರೊ. ಅಶೋಕ್ ಸೇನ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ 'ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ' (String Theory), ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ (Black Hole Entropy) ಮತ್ತು 'ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಥಿಯರಿ' ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಜಾಗತಿಕ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಥಿಯರೆಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ (ICTS) ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್-ಮಾಧವ ಚೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೊ. ಅಶೋಕ್ ಸೇನ್ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರೊ. ಅಶೋಕ್ ಸೇನ್ ಅವರ ಜೀವನ ಪಯಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್, ಪೀಟರ್ ಹಿಗ್ಸ್ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನಿ: ಸ್ವೀಡನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ನ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನೋಬೆಲ್ ಸಮಿತಿಯು ಜಂಟಿಯಾಗಿ 1988 ರಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಈ 'ಓಸ್ಕರ್ ಕ್ಲೈನ್ ಮೆಡಲ್' ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿ ಓಸ್ಕರ್ ಕ್ಲೈನ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಜಾಗತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್, ಪೀಟರ್ ಹಿಗ್ಸ್, ಚೆನ್-ನಿಂಗ್ ಯಾಂಗ್, ಸ್ಟೀವನ್ ವೇನ್ಬರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೆಥೆ ಅವರಂತಹ ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಗಣ್ಯರ ಸಾಲಿಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರೊ. ಅಶೋಕ್ ಸೇನ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವುದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಘನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೊ. ಅಶೋಕ್ ಸೇನ್ ಜೀವನ ಪಯಣ: ಪ್ರೊ. ಅಶೋಕ್ ಸೇನ್ ಅವರು ಜುಲೈ 15, 1956 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ ಅವರು ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಚರ್ಚ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ತಾಯಿ ಗೌರಿ ಸೇನ್ ಗೃಹಿಣಿ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಸಿರ್ಕಾರ್ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದ ಅಶೋಕ್ ಸೇನ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ 1975 ರಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಯ್ಚೌಧುರಿ ಅವರ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಅಶೋಕ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿದ್ದರು.
ನಂತರ 1976 ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (IIT) ಕಾನ್ಪುರದಿಂದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ (M.Sc) ಪದವಿ ಪಡೆದ ಅವರು, 1982 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ (ಸ್ಟೋನಿಬ್ರೂಕ್) ನಿಂದ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದವಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಅವರು ಅಲಹಾಬಾದ್ನ ಹರೀಶ್-ಚಂದ್ರ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಡಿಶಾದ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ (NISER) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಫೆಲೋ ಆಗಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಎಂಐಟಿ (MIT) ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ 'ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ' ಸಂಶೋಧನೆಗಳು: ಪ್ರೊ. ಅಶೋಕ್ ಸೇನ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 'ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ' ಆಗಿದೆ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂತ್ರದಡಿ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಇವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಂದೇ ಆಧಾರದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿಭಿನ್ನ ಮಿತಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಒಬ್ಬರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ 'ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಜ್' (Fundamental Physics Prize) ಒಲಿದುಬಂದಿತ್ತು.
ಅಶೋಕ್ ಸೇನ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ 'ಎಸ್-ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ' (S-duality) ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರ ಡಿ-ಬ್ರೇನ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದವು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕಡು ರಹಸ್ಯಗಳಾದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಗಳ (ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ) ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಿಖರ ಎಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ರೂಪಿಸಿದ ಸೂತ್ರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಇವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ಅವರು 1998 ರಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಸೇನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ' ಫೆಲೋಶಿಪ್ಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳ ಮಹಾಪೂರ: ಪ್ರೊ. ಅಶೋಕ್ ಸೇನ್ ಅವರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರಿಗೆ 2001 ರಲ್ಲಿ 'ಪದ್ಮಶ್ರೀ' ಮತ್ತು 2013 ರಲ್ಲಿ 'ಪದ್ಮಭೂಷಣ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಐಐಟಿ ಖರಗ್ಪುರ, ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತು ಜಾದವ್ಪುರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಐಸಿಟಿಪಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (1989), ಶಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (1994), ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (2009), ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಜ್ (2012) ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಡಿರಾಕ್ ಮೆಡಲ್ (2014) ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ದೇಶಿ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಗೌರವಗಳು ಇವರ ಮುಡಿಗೇರಿವೆ. 2026ರ ಓಸ್ಕರ್ ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಇವರ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗತಿಕ ಗರಿಯಾಗಿದೆ.
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