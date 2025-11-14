Bihar Election Results 2025

PhonePe-OpenAI ಪಾಟ್ನರ್ಸ್​: ಚಾಟ್​ಜಿಪಿಟಿಯಿಂದಲೂ ಹಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ​

Phonepe OpenAI Partnership: PhonePe ಮತ್ತು OpenAI ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಚಾಟ್​ಜಿಪಿಟಿಯ AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು PhonePe ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಇನ್ಮುಂದೆ PhonePe-OpenAI ಪಾಟ್ನರ್ಸ್ (X, Phonepe)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 14, 2025 at 11:22 AM IST

Phonepe OpenAI Partnership: ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಒಡೆತನದ ಯುನಿಫೈಡ್​ ಪೇಮೆಂಟ್​ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ (UPI) ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಮೂಲದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ದೈತ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಳಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು PhonePe ಹೇಳಿದೆ.

ಪೇಮೆಂಟ್​ ಕಂಪನಿಯು AI ದೈತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ AI-ಆಧಾರಿತ UPI ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ChatGPTಗೆ ತರಲು Razorpay ಕಂಪನಿ OpenAI ಮತ್ತು NPCI ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು.

PhonePe ಮತ್ತು OpenAI ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ: ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ PhonePe AI ದೈತ್ಯದೊಂದಿಗಿನ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ಕ್ರಮವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ChatGPTಯ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು "ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯವಹಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ" ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಚಾಟ್​ಜಿಪಿಟಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು UPI ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

PhonePe ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು PhonePe ಫಾರ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಬಳಕೆದಾರರು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ChatGPT-ಆಧಾರಿತ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. AI ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್​ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂತಾದ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಹಯೋಗವು ಓಪನ್​ಎಐಗೆ PhonePe ಯ ದೊಡ್ಡ ಬಳಕೆದಾರ ನೆಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಮತ್ತು Indus Appstore ಸೇರಿದಂತೆ ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು PhonePe ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.

OpenAIನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಲಿವರ್ ಜೇ, ‘PhonePe ಯೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಹಯೋಗವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ AI ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಭಾರತವು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು PhonePeಯ ದೇಶ ಮತ್ತು ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಬಳಕೆದಾರ ನೆಲೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪಾಲುದಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಓಪನ್​ಎಐನ ಗಮನವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಭೌತಿಕ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಮತ್ತು 1GW ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕಂಪನಿಯು Razorpay ಮತ್ತು NPCI ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ chatbot ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ChatGPT Go ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒನ್​ಪ್ಲಸ್​ 15 ಭಾರತ ಸೇರಿ ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ವಿವರ

