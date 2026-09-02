ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತು ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್: ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಅನೇಕ ಫೀಚರ್ಸ್
Philips S7221 5G India Launch: ಫಿಲಿಪ್ಸ್ S7221 5G ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ 120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 5700mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 2, 2026 at 3:17 PM IST
Philips S7221 5G India Launch: ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ S7221 5G ಮಾದರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ 120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಡ್ಯುಯಲ್ 5G ಸಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್, 5700mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 64 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. Fire-Boltt ನ ಹೊಸ ಸಬ್-ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ Boltt Ace 5G ಮತ್ತು Boltt Evo ನಂತರ Philips ಪ್ರವೇಶವು ನಡೆದಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: Philips S7221 5G ಮಾದರಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 20,499 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, 8GB + 128GB ಆಯ್ಕೆಯ ಬೆಲೆ 22,499 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ Amazon ಮೂಲಕ Black, Blue ಮತ್ತು Grey ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು: Philips S7221 5G ಫೋನ್ 6.67-ಇಂಚಿನ HD (720x1600 ಪಿಕ್ಸೆಲ್) LCD ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಕ್ಟಾ - ಕೋರ್ Spreadtrum T765 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 8GB ವರೆಗೆ LPDDR4 RAM ಹಾಗೂ 128GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುವಾಗಲೇ Android 16 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ Philips S7221 5Gಯು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಯುನಿಟ್ ಜೊತೆಗೆ 64 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 16 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ AI ವಿಷುವಲ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೋಡ್ ಸೇರಿವೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಟಿರಿಯೊ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಜೋರಾದ ಆಡಿಯೊ ಔಟ್ಪುಟ್ಗಾಗಿ Ultra Max ಮೋಡ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ: ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ನ್ಯಾನೋ-ಸಿಮ್, 5G, Wi-Fi, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮತ್ತು USB Type-C ನಂತಹ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಿಂಪಡಣೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ IP64 ರೇಟಿಂಗ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
Philips S7221 5G ಗೆ 5700mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 25W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ನ ಅಳತೆ 166x77x8.95mm ಮತ್ತು ತೂಕ 200 ಗ್ರಾಂ ಆಗಿದೆ.
Philips S7221 5G ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶೇಷಣಗಳು
|ವಿಷಯ
|ವಿವರ
|ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಂಟ್
|6GB+128GB - 20,499 ರೂ, 8GB+128GB - 22,499 ರೂ, Amazon ನಲ್ಲಿ Black, Blue, Grey ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ
|ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
|6.67-ಇಂಚಿನ HD (720x1600) LCD, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್
|ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು OS
|Octa-core Spreadtrum T765, LPDDR4 RAM, Android 16 out of the box
|ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|ರಿಯರ್ 64MP + ಫ್ಲ್ಯಾಶ್, ಫ್ರಂಟ್ 16MP, AI Scene Optimisation, Portrait Mode, Dual Stereo Speaker Ultra Max Mode
|ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
|5700mAh, 25W Fast Charging, ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜರ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್, ಕೇಸ್
|ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ
|Dual nano-SIM 5G, Wi-Fi, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, Bluetooth, USB Type-C, IP64 ರೇಟಿಂಗ್, Side-mounted Fingerprint, 166x77x8.95mm, 200g ತೂಕ
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