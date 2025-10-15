ETV Bharat / technology

MINI Countryman JCW ALL4: ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್​ನೊಂದಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಿನಿ ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಮಿನಿ ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್ (Photo Credit: Mini India)
MINI Countryman JCW ALL4: ಹೊಸ ಎಸ್​ಯುವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಿನಿ 2025ರ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ MINI ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್ JCW All-4 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ, ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಹೊಸ SUVಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಶಕ್ತಿಯುತ, ಐಷಾರಾಮಿ SUV ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುವವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ MINI ತಮ್ಮ ರೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್ JCW ALL4 ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 2025ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಆಕರ್ಷಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ರೂ. 64.90 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ. ಈ ಹೊಸ ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಪವರ್​, ಎಂಜಿನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​: ಮಿನಿ ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್ JCW ALL4ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್. ಇದು 2.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 300 ಹಾರ್ಸ್​ಪವರ್​ (hp) ಮತ್ತು 400 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 7-ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಕ್ಲಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (ALL4) ಸಿಸ್ಟಮ್​​​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಜೋಡಣೆಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್​ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂಜಿನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಏರ್​ಡೈನಾಮಿಕ್​ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಡಿಸೈನ್​ ಮತ್ತು ಲುಕ್​: ಈ ಎಸ್​ಯುವಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ರೇಸಿಂಗ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕರ್ಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮೋಟಿಫ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಇನ್​ಟೆಕ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ - ಔಟ್ ಗ್ರಿಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ ಮತ್ತು LED ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಲುಕ್​ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಪಕ್ಕದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ 5 -ಸ್ಪೋಕ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಫ್ಲೇರ್ಡ್ ವೀಲ್ ಆರ್ಚ್‌ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಡಿಫ್ಯೂಸರ್-ಶೈಲಿಯ ಬಂಪರ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ರೂಫ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂಟೀರಿಯರ್​, ಟೆಕ್​ ಫೀಚರ್ಸ್​: ಮಿನಿ ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್ JSWನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು MINI OS9 ನೊಂದಿಗೆ 9.4-ಇಂಚಿನ OLED ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಳಗೆ ಲೆದರ್​ ಅಪ್​ಹೋಲ್​ಸ್ಟರಿ, ರೆಡ್​ ಕಲರ್​ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್​ ಜೊತೆ JCW ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೀಟುಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ - ಫೈಬರ್ ಆ್ಯಕ್ಸಂಟ್​ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಕಂಫರ್ಟ್​ಗಾಗಿ ಮೆಮೊರಿ ಫಂಕ್ಷನ್​ ಜೊತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಆಗಿ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟ್​ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟುಗಳು, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಕ್ಲೈಮೆಟ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಹರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಡನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹೆಡ್ - ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, ಮಿನಿ ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್ JSW ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (DSC) ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೇರಿವೆ.

ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಲೇನ್ ನಿರ್ಗಮನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ (ಲೇನ್-ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ), ಬ್ಲೈಂಡ್-ಸ್ಪಾಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂಭಾಗದ ಕೊಲಿಜನ್​ ವಾರ್ನಿಂಗ್​ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ರಾಸ್ - ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲರ್ಟ್​, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ಗಳು ಸಹ ಈ SUVಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

