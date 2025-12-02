AI ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಯಾರಿಸಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರು ಸೆರೆ
Fake Train Ticket: ಎಐಯಿಂದ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್, ಆಧಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ರೈಲ್ವೇ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನೂ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ನಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 2, 2025 at 11:36 AM IST
Fake Train Ticket: ಎಐ(ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ) ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ AI ಎಷ್ಟು ಉಪಕಾರಿಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಎಐನ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ AI ರಚಿತ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ರೈಲ್ವೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಮೂವರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳೆ ವಂಚಕರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಟಿಇ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮ್ಲೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಬಂಧಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಯುಟಿಎಸ್ (ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬಾರದು. ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಎನ್ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂತೆಯೇ, ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಯುಟಿಎಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. AI ಬಳಸಿ ನಕಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಯುಟಿಎಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದು ಅಸಲಿ, ಯಾವುದು ನಕಲಿ? ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಯುಟಿಎಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಯುಟಿಎಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಯುಟಿಎಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಮ್ಲೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಯುಟಿಎಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಟಿಕೆಟ್ನ ಫೋಟೋ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ರೂಪವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ತೋರಿಸಿದರೆ, ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುಟಿಎಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಕಲಿಯಾಗಿರಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆದು ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ಫೋಟೋ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ರೀತಿಯ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ವಂಚನೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
5ರಿಂದ 7 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ: ನಕಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು AI ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಪಿಆರ್ಒ ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ನೀಲಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ 5ರಿಂದ 7 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
