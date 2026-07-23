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77 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾರ್ಷಿಕ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಸ್‌ ವಿತರಣೆ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ: ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ

Annual FASTag Pass: ಜೂನ್ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ 77 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾರ್ಷಿಕ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

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ವಾರ್ಷಿಕ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಸ್‌ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 23, 2026 at 11:04 AM IST

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Annual FASTag Pass: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ (ETC) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ (ಕಾರುಗಳು, ಜೀಪ್‌ಗಳು, ವ್ಯಾನ್‌ಗಳು) ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಆಧಾರಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2025 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ₹3,075 ಪಾವತಿಸಿದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ 200 ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ 7.7 ಮಿಲಿಯನ್ (77 ಲಕ್ಷ) ವಾರ್ಷಿಕ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ 630 ಮಿಲಿಯನ್ (63 ಕೋಟಿ) ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ, ವಾರ್ಷಿಕ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಸ್‌ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರು, ಜೀಪ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗಗಳ ವಾಹನಗಳು ಮಾಡುವ ಒಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ (ETC) ವಹಿವಾಟಿನ ಸುಮಾರು 33 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಟೋಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು.

ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು: ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ಹಲವಾರು ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರವು ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಆಧಾರಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೋಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (NETC) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹದ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 98 ರಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ FASTag ಮೂಲಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ FASTag ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಟೋಲ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್, ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ (NPCI) ಮತ್ತು FASTag ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೊಂಡ ಸುರಕ್ಷಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ಟೋಲ್ ಮೊತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬ್ಯಾಂಕ್, NPCI ಮತ್ತು FASTag ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ FASTag ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಟೋಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಚಲನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ (ANPR), ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI)-ಚಾಲಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು RFID-ಆಧಾರಿತ FASTag ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಮಲ್ಟಿ-ಲೇನ್ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ(MLFF) ಟೋಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲೇನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ, ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಅವುಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ 1,191 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ 629 ಯೋಜನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಬುಧವಾರ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

ಕಳಪೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 103 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ: ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, 2023-24 ಮತ್ತು 2025-26 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ 103 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೇನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸುಮಾರು 52,647 ಕಿ.ಮೀ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಏಕೀಕೃತ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ AI ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ಡಿಎಆರ್ (ವಿವರವಾದ ಅಪಘಾತ ವರದಿ) ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ 2023-2025ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಪೀಡಿತ ವಲಯಗಳೆಂದು 6,358 'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳನ್ನು' ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿತಿನ್​ ಗಡ್ಕರಿ ಹೇಳಿದರು.

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