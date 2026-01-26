ETV Bharat / technology

ಯಮಹಾದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೂಟರ್‌ ರೀಕಾಲ್: ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವಿದೆಯೇ ನೋಡಿ

Yamaha Scooters Recall In India: ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಯಮಹಾ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ರೀಕಾಲ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ಯಮಹಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ರೀಕಾಲ್​ (Photo Credit- Yamaha Motor India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 26, 2026 at 1:18 PM IST

Yamaha Scooters Recall In India: ಇಂಡಿಯಾ ಯಮಹಾ ಮೋಟಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (IYM) ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಮುಖ ವಾಲಂಟರಿ ರೀಕಾಲ್​ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ವಾಲಂಟರಿ ರೀಕಾಲ್ ಎಂದರೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ 125 ಸಿಸಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾದರಿಗಳಾದ ರೇಝಡ್ಆರ್ 125 ಫೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಸಿನೊ 125 ಫೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ನ ಒಟ್ಟು 306,635 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ರೀಕಾಲ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ಯಾವ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ​ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ?: ಇಂಡಿಯಾ ಯಮಹಾ ಮೋಟಾರ್ ಮೇ 2, 2024 ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2025ರ ನಡುವೆ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಯಮಹಾ ಫ್ಯಾಸಿನೊ 125 ಫೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ರೇಝಡ್ಆರ್ 125 ಫೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಈ ರೀಕಾಲ್​ ನೀಡಿದೆ. ರೀಕಾಲ್​ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ ಮುಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಫ್ರೀ: ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಹಂತವನ್ನು ಯಮಹಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಯಮಹಾ ಶೋ ರೂಂ ಅಥವಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಗತ್ಯ ದುರಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹೀಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಯಮಹಾ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನ ಈ ರೀಕಾಲ್​ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಂಡಿಯಾ ಯಮಹಾ ಮೋಟಾರ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ‘Service’ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ‘Voluntary Recall Campaign’ದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ‘ಸ್ಕೂಟರ್ 125’ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಚಾಸಿಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅರ್ಹವಾಗಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಚನೆಗಳು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೀವು ಯಮಹಾದ ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಬಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1800-420-1600ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ yes@yamaha-motor-india.com ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಯಮಹಾ ರೇಜರ್ 125 ಫೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಯಮಹಾ ಫ್ಯಾಸಿನೊ 125 ಫೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ 125 ಸಿಸಿ, ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್, 4-ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 8.0 ಬಿಎಚ್‌ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 10.3 ಎನ್‌ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಚಾಲಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ ಅನ್ನು ಎಂಜಿನ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

