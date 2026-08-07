ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಖಾತೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲ! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ
WhatsApp Malware Attack India: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮಾಲ್ವೇರ್ ದಾಳಿಯಿಂದ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ.
Published : August 7, 2026 at 3:03 PM IST
WhatsApp Malware Attack India: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ವೇರ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 10,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಏನಾಗಿತ್ತು?: ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, Indian Cyber Crime Coordination Centre - I4C ಸಂಸ್ಥೆಯು 'Sahyog Portal' ಮೂಲಕ ದಾಳಿಕೋರ ಕಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (C2) ಸರ್ವರ್ಗಳನ್ನು ಜಿಯೋ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ದಾಳಿ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
National Cyber Crime Reporting Portal (NCRP) ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಖಾತೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು. ಖಾತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು RBI, MCA ನಂತಹ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಫೈಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಮಾಲ್ವೇರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು?:
ಫೈಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು: ಬಲಿಪಶುಗಳಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ .zip ಫೈಲ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಉದಾ: 0714 Statement of Account.zip, RBI.zip, MCA.zip
ಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್: ವಿಂಡೋಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಫೈಲ್ ತೆಗೆದು ತೆರೆದರೆ, ಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. WhatsApp Web Hijack: ಈ Trojan ಸಾಧನವನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬಲಿಪಶುವಿನ WhatsApp Web ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಚೈನ್ ದಾಳಿ: ನಂತರ ಆ ಹ್ಯಾಕ್ ಆದ ಖಾತೆಯಿಂದಲೇ ಅದೇ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ "ಕಂಪನಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ" ಎಂದು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ದಾಳಿ ಹಬ್ಬುತ್ತದೆ. Income Tax ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಕೂಡ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ?: ದೆಹಲಿ, ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. I4C ಈಗಾಗಲೇ ಜೂನ್ 22 ರಂದು ಈ ಹೊಸ ಬೆದರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. "ನಿಯಂತ್ರಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಮಾಡಿ WhatsApp ಖಾತೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ" ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು.
ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: "ಈ ಸಂಘಟಿತ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 10,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಈ ದಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. Sahyog Portal ಮೂಲಕ Malware ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ Block ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
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