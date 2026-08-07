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ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಖಾತೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲ! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ

WhatsApp Malware Attack India: ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮಾಲ್ವೇರ್​ ದಾಳಿಯಿಂದ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ.

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ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 7, 2026 at 3:03 PM IST

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WhatsApp Malware Attack India: ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ವೇರ್​ ದಾಳಿಯಿಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 10,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಏನಾಗಿತ್ತು?: ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, Indian Cyber Crime Coordination Centre - I4C ಸಂಸ್ಥೆಯು 'Sahyog Portal' ಮೂಲಕ ದಾಳಿಕೋರ ಕಮಾಂಡ್​ ಆ್ಯಂಡ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ (C2) ಸರ್ವರ್‌ಗಳನ್ನು ಜಿಯೋ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ದಾಳಿ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

National Cyber Crime Reporting Portal (NCRP) ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಖಾತೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು. ಖಾತೆ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು RBI, MCA ನಂತಹ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಫೈಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಮಾಲ್ವೇರ್​ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು?:

ಫೈಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು: ಬಲಿಪಶುಗಳಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್​, ಎಸ್​ಎಂಎಸ್​ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ .zip ಫೈಲ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಉದಾ: 0714 Statement of Account.zip, RBI.zip, MCA.zip

ಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್: ವಿಂಡೋಸ್​ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆ ಫೈಲ್ ತೆಗೆದು ತೆರೆದರೆ, ಟ್ರೋಜನ್​ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. WhatsApp Web Hijack: ಈ Trojan ಸಾಧನವನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬಲಿಪಶುವಿನ WhatsApp Web ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಚೈನ್ ದಾಳಿ: ನಂತರ ಆ ಹ್ಯಾಕ್ ಆದ ಖಾತೆಯಿಂದಲೇ ಅದೇ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್‌ಗಳಿಗೆ "ಕಂಪನಿ ಫೈನಾನ್ಸ್​ ಮ್ಯಾನೇಜರ್​ಗೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ" ಎಂದು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಿಗೆ ದಾಳಿ ಹಬ್ಬುತ್ತದೆ. Income Tax ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಕೂಡ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ?: ದೆಹಲಿ, ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. I4C ಈಗಾಗಲೇ ಜೂನ್ 22 ರಂದು ಈ ಹೊಸ ಬೆದರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. "ನಿಯಂತ್ರಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಮಾಡಿ WhatsApp ಖಾತೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ" ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು.

ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: "ಈ ಸಂಘಟಿತ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 10,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಈ ದಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. Sahyog Portal ಮೂಲಕ Malware ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ Block ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

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TAGGED:

WHATSAPP ACCOUNT
CYBER CRIME
MHA WARNING WHATSAPP
CYBER CRIME COORDINATION CENTRE
WHATSAPP MALWARE ATTACK

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