ಸೈಬರ್​ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಫುಲ್​ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್​: ಟಿಕೆಟ್, ಫ್ರೀ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್​​ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಂಚನೆ

Fake IPL Domains: ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಮಾಲ್‌ವೇರ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಕಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಡೊಮೇನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣ ಬನ್ನಿ..

ಸೈಬರ್​ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಫುಲ್​ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 13, 2026 at 1:51 PM IST

Fake IPL Domains: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್​ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಲ್‌ವೇರ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಕಲಿ ಐಪಿಎಲ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಡೊಮೇನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಕ್ಲೌಡ್‌ಸೆಕ್‌ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಶೋಧಕರು ನಕಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೋಸದ ಡೊಮೇನ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಕಲಿ ಫ್ರೀ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಾಲ್‌ವೇರ್ ಡೆಲಿವರಿ ವೇದಿಕೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತಿವೆ.

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈ-ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷದ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಉಚಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್‌ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವವರ ತುರ್ತು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ನಕಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಬ್ಯಾಕೆಂಡ್ ಈ ವಂಚನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣಗೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಾಹಕರು ನಕಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ವಂಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕ ಸೌರಜೀತ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಮಾಣ, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ನಿಖರವಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಜುಂದಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ನಕಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಪರಿಚಿತ ಲೋಗೋಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಬುಕಿಂಗ್ ಹರಿವುಗಳನ್ನು ನಕಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ಮತ್ತು UPI, ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು, QR ಕೋಡ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಗೇಟ್‌ವೇಗಳ ಮೂಲಕ ಪೇಮೆಂಟ್​ ಮಾಡಲು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಐಡಿಗಳು ಮತ್ತು QR ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಕಲಿ PDF ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಯ ನಂತರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಂತ್ರಸ್ತ್ರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್‌ಗಳು ಕ್ಲಿಕ್‌ಗಳು, ಫಾರ್ಮ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಮೆಟಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್​ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ಹೈಲೈಟ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಇ - ಕಾಮರ್ಸ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಂತೆಯೇ ವಂಚನೆ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ನಕಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ವಂಚನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ವರದಿಯು ನಕಲಿ IPL ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. "IPL ಫ್ರೀ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್" ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್​-ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್​ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಂತಹ ಹುಡುಕಾಟಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಾಲ್‌ವೇರ್ ವೈರಸ್​ಗಳು, ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಮರುನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಮತ್ತು ರುಜುವಾತು ಕಳ್ಳತನದ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಗೇಟ್‌ವೇಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

