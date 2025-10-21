ಆಗಸದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಲಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿ!; ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಹೇಗೆ?
Orionid Meteor Shower: ಇಂದು ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಿದೆ. ಈ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
Published : October 21, 2025 at 3:03 PM IST
Orionid Meteor Shower: ಓರಿಯೋನಿಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತ ಇಂದು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಲಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಂದು ನಾವು ಉಲ್ಕಾಪಾತದ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವೆವು. ಪ್ರಕೃತಿ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಮಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಕಾಪಾತ: ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಓರಿಯೋನಿಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಣ್ಣ ಉಲ್ಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆಗಳಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ಓರಿಯೋನಿಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತವು ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಆಕಾಶ ಪಟಾಕಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ದೂರದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ.
ಈ ಉಲ್ಕಾಪಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?: ಓರಿಯೊನಿಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತವು ಹ್ಯಾಲಿಯ ಧೂಮಕೇತುವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ 75 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹ್ಯಾಲಿಯ ಧೂಮಕೇತು ಭೂಮಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿ ಮತ್ತು ಧೂಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಭಾವದ ಅಡಿ ಈ ಉಲ್ಕೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗಿನ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಉರಿಯುತ್ತವೆ. ಬಳಿಕ ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕಿನ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 20 ಉಲ್ಕೆಗಳು: ಓರಿಯಾನಿಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತವು ಓರಿಯನ್ ದಿ ಹಂಟರ್ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಈ ಉಲ್ಕಾಪಾತಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಓರಿಯಾನಿಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು Spaceweather.com ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಂದು ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಳೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದ್ದು, ಗಂಟೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 20 ಉಲ್ಕೆಗಳು ಬೀಳಲಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ: ನಾಸಾ ಪ್ರಕಾರ, ಓರಿಯೋನಿಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತವು ಈ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ನವೆಂಬರ್ 22ರವರೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರ ರಾತ್ರಿ (ಯುಎಸ್ಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20) ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ರ ಮುಂಜಾನೆ (ಯುಎಸ್ಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21) ಹೊಳೆಯುವ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರಿಯೋನಿಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತವು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 20 ಉಲ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಖಗೋಳ ಘಟನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವೆಂದರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೆ.
ಉಲ್ಕಾಪಾತ ವೀಕ್ಷಣೆ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳು: ಓರಿಯೊನಿಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತ 2025 ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್: ಓರಿಯೊನಿಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೋಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಗರದ ದೀಪಗಳಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆಕಾಶವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ: ಈವೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೊದಲು ಬೆಳಕಿನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ.
ಉಲ್ಕಾಪಾತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಬೇಡಿ: ದೀರ್ಘ ಉಲ್ಕಾಪಾತದ ಹಾದಿಗಾಗಿ ವಿಕಿರಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನೋಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಆರಾಮವಾಗಿರಿ: ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಾಗಿದ್ದರೆ ಜಾಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ವೆಟರ್ ಧರಿಸಿ ಓರಿಯೊನಿಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತವನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.
ಓರಿಯೋನಿಡ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಆಸ್ಟ್ರೋ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಓರಿಯೋನಿಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕಾಶವನ್ನು ಆವರಿಸಲು ಅವರು ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾದುಹೋಗುವ ಉಲ್ಕೆಯ ಹೊಳೆಯುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲುlong exposure ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೀಕ್ಷಕರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಕಾಪಾತವನ್ನು ಸಹ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು.
ಇವುಗಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲ: ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಗಳು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶಿಲೆಗಳ ತುಣುಕುಗಳಾಗಿವೆ. ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವು ಒಡೆದಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ವಾತಾವರಣದ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೇಲೆ ಅವು ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತವೆ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಶೂಟಿಂಗ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
