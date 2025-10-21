ETV Bharat / technology

ಆಗಸದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಲಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿ!; ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಹೇಗೆ?

Orionid Meteor Shower: ಇಂದು ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಿದೆ. ಈ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

ಆಗಸದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಲಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿ (Photo Credit: Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 21, 2025 at 3:03 PM IST

3 Min Read
Orionid Meteor Shower: ಓರಿಯೋನಿಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತ ಇಂದು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಲಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಂದು ನಾವು ಉಲ್ಕಾಪಾತದ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವೆವು. ಪ್ರಕೃತಿ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಮಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಕಾಪಾತ: ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಓರಿಯೋನಿಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಣ್ಣ ಉಲ್ಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆಗಳಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ಓರಿಯೋನಿಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತವು ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಆಕಾಶ ಪಟಾಕಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ದೂರದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ.

ಈ ಉಲ್ಕಾಪಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?: ಓರಿಯೊನಿಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತವು ಹ್ಯಾಲಿಯ ಧೂಮಕೇತುವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ 75 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹ್ಯಾಲಿಯ ಧೂಮಕೇತು ಭೂಮಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿ ಮತ್ತು ಧೂಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಭಾವದ ಅಡಿ ಈ ಉಲ್ಕೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗಿನ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಉರಿಯುತ್ತವೆ. ಬಳಿಕ ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕಿನ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 20 ಉಲ್ಕೆಗಳು: ಓರಿಯಾನಿಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತವು ಓರಿಯನ್ ದಿ ಹಂಟರ್ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಈ ಉಲ್ಕಾಪಾತಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಓರಿಯಾನಿಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು Spaceweather.com ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಂದು ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಳೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದ್ದು, ಗಂಟೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 20 ಉಲ್ಕೆಗಳು ಬೀಳಲಿವೆ.

ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ: ನಾಸಾ ಪ್ರಕಾರ, ಓರಿಯೋನಿಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತವು ಈ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ನವೆಂಬರ್ 22ರವರೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರ ರಾತ್ರಿ (ಯುಎಸ್‌ಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20) ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ರ ಮುಂಜಾನೆ (ಯುಎಸ್‌ಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21) ಹೊಳೆಯುವ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರಿಯೋನಿಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತವು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 20 ಉಲ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಖಗೋಳ ಘಟನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವೆಂದರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೆ.

ಉಲ್ಕಾಪಾತ ವೀಕ್ಷಣೆ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳು: ಓರಿಯೊನಿಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತ 2025 ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್: ಓರಿಯೊನಿಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೋಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಗರದ ದೀಪಗಳಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆಕಾಶವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ: ಈವೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೊದಲು ಬೆಳಕಿನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ.

ಉಲ್ಕಾಪಾತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಬೇಡಿ: ದೀರ್ಘ ಉಲ್ಕಾಪಾತದ ಹಾದಿಗಾಗಿ ವಿಕಿರಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನೋಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಆರಾಮವಾಗಿರಿ: ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಾಗಿದ್ದರೆ ಜಾಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ವೆಟರ್ ಧರಿಸಿ ಓರಿಯೊನಿಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತವನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಓರಿಯೋನಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಆಸ್ಟ್ರೋ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಓರಿಯೋನಿಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕಾಶವನ್ನು ಆವರಿಸಲು ಅವರು ವೈಡ್​ ಆ್ಯಂಗಲ್​ ಲೆನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಹಾದುಹೋಗುವ ಉಲ್ಕೆಯ ಹೊಳೆಯುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲುlong exposure ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೀಕ್ಷಕರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಕಾಪಾತವನ್ನು ಸಹ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ಇವುಗಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲ: ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಗಳು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶಿಲೆಗಳ ತುಣುಕುಗಳಾಗಿವೆ. ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವು ಒಡೆದಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ವಾತಾವರಣದ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೇಲೆ ಅವು ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತವೆ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಶೂಟಿಂಗ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

