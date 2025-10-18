ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯ! ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಆಕಾಶ ಅದ್ಭುತ
Orionid Meteor Shower 2025: ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಅನೇಕ ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಜಾರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : October 18, 2025 at 8:27 AM IST
Orionid Meteor Shower 2025: ಅನಂತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅದ್ಭುತಗಳಿವೆ. ಭೂಮಿ, ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಸೌರವ್ಯೂಹ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಶ್ವದ ಭಾಗ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವುದು ಒಂದು ವರ್ಣನಾತೀತ ಭಾವನೆ. ನೀವು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಉಲ್ಕೆಗಳು. ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಗೋಚರಿಸುವ ಈ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
ಅಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ದೃಶ್ಯವು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಜಾರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಉಲ್ಕಾಪಾತವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20-21 ರಂದು ತನ್ನ ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಕಾಪಾತ ಎಂದರೇನು? ಅದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ? ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುವುದು? ಈ ರೀತಿಯ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ಉಲ್ಕಾಪಾತ ಎಂದರೇನು?: ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಉಲ್ಕಾಪಾತವು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಧೂಮಕೇತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಧೂಮಕೇತುವು ಸೌರಮಂಡಲದ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದು, ಕಲ್ಲು, ಧೂಳು, ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಅನಿಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಹಗಳಂತೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಕಣಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಮಕೇತುವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋದಾಗ ಧೂಮಕೇತು ಕಣಗಳು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಕಾಪಾತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಉಲ್ಕಾಪಾತವು "ಓರಿಯಾನಿಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತ" ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಓರಿಯೊನಿಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತ ಎಂದರೇನು?: ಓರಿಯೊನಿಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತವು ವಾರ್ಷಿಕ ಆಕಾಶ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲಿಯ ಧೂಮಕೇತುವಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಲಿಯ ಧೂಮಕೇತುವಿನ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳ ಕಣಗಳು ಸುಮಾರು 41 ಮೈಲುಗಳು (ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 66 ಕಿಲೋಮೀಟರ್) ವೇಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಉಲ್ಕಾಪಾತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಲಿಯ (Halley's) ಧೂಮಕೇತು ಪ್ರತಿ 76 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅದು 2101 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾವಾಗ ಗೋಚರಿಸುವುದು?: ಓರಿಯೊನಿಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 7 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವರ್ಷ ಅದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20-21 ರ ರಾತ್ರಿ ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ 10 ರಿಂದ 20 ಉಲ್ಕಾಪಾತಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 50 ರಿಂದ 75 ಉಲ್ಕಾಪಾತಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಪರ್ಸೀಡ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುವುದು: ಈ ಉಲ್ಕಾಪಾತವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ತಯಾರಿ ಅಥವಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕು ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ದೂರದರ್ಶಕದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ಓದಿ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವೈಬ್ಸ್! ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ‘ರೀಸ್ಟೈಲ್’!