ಬೆಳಕಿನಿಂದಲೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್: ಅಮೆರಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಹಾ ಸಂಶೋಧನೆ, ದುಬಾರಿ ಲೋಹವೇ ಬೇಡ ಎಂದ ಸಂಶೋಧಕರು!
Oregon State University Hydrogen Research: ಅಮೆರಿಕದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೊಂದರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 1, 2026 at 3:32 PM IST
Oregon State University Hydrogen Research: ಅಮೆರಿಕದ ಒರೆಗಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ (OSU) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಯಾರಿಸುವ ಹೊಸ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ OSU ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಕಿರಿಯಾಕೋಸ್ ಸ್ಟೈಲಿಯಾನೌ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ತಂಡ ಹೊಸ ಫೋಟೋಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರುಗಳ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೋನಿಯಾ ತಯಾರಿಕೆ, ಲೋಹಗಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಇದು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:
MOF ಎಂದರೇನು? ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು MOF. MOF ಎಂದರೆ Metal Organic Frameworks. ಇವು ಸ್ಫಟಿಕದಂತಹ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು. ಇವು ಧನಾತ್ಮಕ ಚಾರ್ಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಲೋಹದ ಅಯಾನುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಲಿಂಕರ್ ಅಣುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾನೋ ಗಾತ್ರದ ರಂಧ್ರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೀತಿಯ MOF ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ MOF ಗಳನ್ನು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 5 ಲಕ್ಷ MOF ಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು BVR-19-M ಎಂಬ ಹೊಸ MOF ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು L-cystine ಎಂಬ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಲೋಹದ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಕಾಪರ್, ಜಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್.
BVR-19-Znನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ತಯಾರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ MOF ಗಳಲ್ಲಿ BVR-19-Zn ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಫೋಟೋಕ್ಯಾಟಲಿಟಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಜಿಂಕ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಂಬಿದ ಡಿ-ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಲಿಗಂಡ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ILCT ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಈ MOF ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸಲ್ಫರ್ನಿಂದ ಸಲ್ಫರ್ ಬಂಧ. ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ಈ ಬಂಧ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅದು ಥೈಲ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಥೈಯೋಲೇಟ್ ಅಯಾನು ಜೋಡಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ಸಹ-ವೇಗವರ್ಧಕದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
"ಸಾವಯವ ಭಾಗವೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಲೋಹದ ಪರಮಾಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗುವ ಬದಲು, ನಮ್ಮ ವಸ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾವಯವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಯೋಚನೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕಿರಿಯಾಕೋಸ್ ಸ್ಟೈಲಿಯಾನೌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದುಬಾರಿ ಲೋಹದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ದುಬಾರಿ ಲೋಹದ ವೇಗವರ್ಧಕ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ BVR-19 MOF ಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ BVR-19 ಅನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಲೋಹದ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ದಕ್ಷತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. Open-shell ಲೋಹದ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ MOF ಗಳು ಕಡಿಮೆ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಚಾರ್ಜ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ಶುದ್ಧ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ: ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮೀಥೇನ್-ಸ್ಟೀಮ್ ರಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ. ಆದರೆ ನೀರನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಶುದ್ಧವಾದ ವಿಧಾನ.
ಈಗ ನೀರಿನಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಯಾರಿಸಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕ್ಯಾಟಲಿಸಿಸ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ವೇಗವರ್ಧಕದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಯಿಸುವುದು. ಇದು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ವಿಧಾನದಿಂದ 1 ಕೆಜಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ 1.50 ಡಾಲರ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ 5 ಡಾಲರ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
"ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಉತ್ತಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉಳಿದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಲೋಹವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ MOF ನ ಕೆಲವು ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಏಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸೌರ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಕಿರಿಯಾಕೋಸ್ ಸ್ಟೈಲಿಯನೌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಜರ್ನಲ್ (Journal of the American Chemical Society) ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಇದು ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಬಹುದು.
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