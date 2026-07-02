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ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ Reno 16 ಸೀರಿಸ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಒಪ್ಪೊ!: ಸೂಪರ್​ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್​- ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

OPPO Reno 16 & OPPO Reno 16c Launched: ದೇಶೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಪ್ಪೊ ಎರಡು ಮಾಡೆಲ್​ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

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ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ Reno 16 ಸೀರಿಸ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಒಪ್ಪೊ! (Photo Credit: X/OPPO India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 2, 2026 at 1:39 PM IST

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OPPO Reno 16 & OPPO Reno 16c Launched: ಒಪ್ಪೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ Reno 16 ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಎರಡು ಹೊಸ ಫೋನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳು Reno 16 ಮತ್ತು Reno 16c ಆಗಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳು ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ Reno 15 ಸೀರಿಸ್​ನ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬಂದಿವೆ. Reno 16 ಸೀರಿಸ್​ನ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸುಧಾರಿತ ಆಂತರಿಕ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಹೊಸ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. Reno 16c, Reno 15c ಗಿಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೊ Reno 16ನ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರ (8GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​) ₹61,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. Reno 16c ಅನ್ನು ₹46,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. OPPO ಬಬಲ್ ಟೂಲ್ಸ್​ ₹7,999 ಗೆ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜುಲೈ 9 ರಿಂದ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪೊ ಶಾಪ್ಸ್​, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್‌ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

OPPO Reno 16 ವಿಶೇಷಣಗಳು: ಒಪ್ಪೊ Reno 16 ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ 6.32-ಇಂಚಿನ (2640 x 1216 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್​) FHD+ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಮತ್ತು 3,600 ನೀಟ್ಸ್​ ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ Reno 16 ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7 Gen 4 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 8GB/12GB LPDDR5X RAM ಮತ್ತು 256GB UFS 3.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು Reno 15 ರಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ 80W SUPERVOOC ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್​ 6,700mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು Reno 15ರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕೇವಲ 200mAh ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, Reno 16ರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. Reno 16 ರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲೂ 50MP ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ನೀವು 50MP ಸೋನಿ LYT-600 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೆನ್ಸಾರ್​, 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಮತ್ತು 3.5x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ 50MP Samsung JN5 ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. Reno 16 ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ 50MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಸುಧಾರಿತ ಜೂಮ್ ಮತ್ತು ದೂರದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫೋಟೋಗಳಿಗಾಗಿ 'ಡ್ಯುಯಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್', AI ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಲಾಜ್, ಪಾಪ್ ಕ್ಯಾಮ್, ಪಾಪ್‌ಔಟ್ 2.0 ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ವ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ 2.0 ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪೊ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್​ಒಪ್ಪೊ Reno 16 ಬೆಲೆಒಪ್ಪೊ Reno 16c ಬೆಲೆ
8GB + 128GBRs 61,999Rs 46,999
8GB + 256GB--Rs 49,999
12GB + 256GBRs 67,999Rs 55,999

OPPO Reno 16c ವಿಶೇಷಣಗಳು: Reno 16c ಬಿಗ್​ 6.57-ಇಂಚಿನ FHD+ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಮತ್ತು 1,400 ನೀಟ್ಸ್​ ಹೈ ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್ ಮೋಡ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ MediaTek Dimensity 7300 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. Reno 16c 80W SUPERVOOC ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್​ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಟರಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Reno 16c 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೆನ್ಸಾರ್​, 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 3.5x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ 50MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು Reno 15c ಗಿಂತ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದು Reno 16c ಗೆ ಜೂಮ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಒಂದು ಅಂಚನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Reno 16 ಮತ್ತು Reno 16c ಎರಡೂ ವಾಟರ್​ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್​ IP66/IP68/IP69/IP69K ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. Reno 16 ಸೀರಿಸ್​ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ Android 16 ಆಧಾರಿತ ColorOS 16.1 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ AI ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಕೀ ಮತ್ತು ಮೈಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೆಮೊರಿ ಹಬ್ ಆಗಿ ಸಂಘಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಜೆಮಿನಿ, ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ChatGPT ಅನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಯೂನಿಫೈಡ್​ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್​ ಮೈಂಡ್ ಪೈಲಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. Reno 16 ನಲ್ಲಿರುವ AI ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಕೀ ಒಂದು ಫಿಜಿಕಲ್​ ಬಟನ್ ಆಗಿದ್ದು, OnePlus ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ಲಸ್ ಕೀ ಹೋಲುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ AI ಬಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ರಶೀದಿಗಳು ಅಥವಾ ವಾಯ್ಸ್​ ನೋಟ್​ನಿಂದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳು ಮೆನು ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಲೇಟ್​, ವಾಯ್ಸ್​ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಲೇಟ್, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಒಪ್ಪೊ ಬಬಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಒಪ್ಪೊ ಬಬಲ್ ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ ಮತ್ತು ಮೋಜಿನ ಪರಿಕರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ರೆನೋ 16ರ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ರೆನೋ 16ರ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ವ್ಯೂಫೈಂಡರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಫೀಚರ್​ ರೆನೋ 16ರ ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್​ಗಾಗಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್​ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಫೋಟೋಸ್​​ ಸಹ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷಣಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೊ ಬಬಲ್ 1.73-ಇಂಚಿನ AMOLED ಸ್ಕ್ರೀನ್​ 600 ನಿಟ್ಸ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​, 560mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ವಾಟರ್​ ಹಾಗೂ ಡಸ್ಟ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್​ IP54 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಶೈಲಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ರೆನೋ 16c ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ರೆನೋ 16c ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗ್​ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಬೆಸ್ಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಅಗ್ಗದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರೆನೋ 15 ಸೀರಿಸ್​ ಇದೀಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ಗಳು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಎರಡನ್ನೂ ಹೋಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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