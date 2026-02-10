ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಒಪ್ಪೋ! ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್, ಆಫರ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ
Oppo K14x 5G Launched: ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಪ್ಪೋ ಕೆ14ಎಕ್ಸ್ 5ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : February 10, 2026 at 2:40 PM IST
Oppo K14x 5G Launched: ಭರವಸೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಒಪ್ಪೋ ತನ್ನ K14 ಸೀರಿಸ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಪ್ಪೋ K14x 5G ಕಂಪನಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಒಪ್ಪೋ K14x 50MP ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ, 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು 6GB RAM ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಪ್ಪೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Oppo K14x 5G ವಿಶೇಷಣಗಳು: Oppo K14x 5G 120Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 6.75-ಇಂಚಿನ HD+ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ 1,125 ನೀಟ್ಸ್ವರೆಗಿನ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, 240Hz ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ದರ ಮತ್ತು 83 ಪ್ರತಿಶತ DCI-P3 ಕಲರ್ನ ಗ್ಯಾಮಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ColorOS 15 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ IP64 ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್, RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾಲಿ-G57 GPU ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿರುವ MediaTek ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ 6GB ವರೆಗೆ LPDDR4x RAM ಮತ್ತು 128GB UFS 2.2 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ Wi-Fi 5, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4, USB ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು 3.5mm ಆಡಿಯೋ ಜ್ಯಾಕ್ ಸೇರಿವೆ.
ಒಪ್ಪೋ ಕೆ14ಎಕ್ಸ್ 5ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ: ಒಪ್ಪೋ ಕೆ14ಎಕ್ಸ್ 5ಜಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 2-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮೋನೋಕ್ರೋಮ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಫೋನ್ 5-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 60fps ನಲ್ಲಿ 1080p ವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಪ್ಪೋ ಕೆ14ಎಕ್ಸ್ 5ಜಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ಫೋನ್ 45W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಳಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಇದು ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಫೋನ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, ವೇಗವರ್ಧಕ ಮತ್ತು ಇ-ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಂತಹ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಫೋನ್ ಸುಮಾರು 212 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 8.6 ಮಿ.ಮೀ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
Oppo K14x 5G ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ದಿನಾಂಕ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ Oppo K14x 5G 4GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರವು ₹14,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 6GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರವು ₹16,999 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು SBI, HDFC ಮತ್ತು ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ₹1,500 ವರೆಗೆ ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ರಿಂದ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು Oppo ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ: ಐಸಿ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸ್ಮ್ ವೈಲೆಟ್.
