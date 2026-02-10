ETV Bharat / technology

ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಲಾಂಚ್​ ಮಾಡಿದ ಒಪ್ಪೋ! ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​, ಆಫರ್ಸ್​ ಹೀಗಿವೆ

Oppo K14x 5G Launched: ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಪ್ಪೋ ಕೆ14ಎಕ್ಸ್​ 5ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಲಾಂಚ್​ ಮಾಡಿದ ಒಪ್ಪೋ! (Photo Credit: Oppo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 10, 2026 at 2:40 PM IST

Oppo K14x 5G Launched: ಭರವಸೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಒಪ್ಪೋ ತನ್ನ K14 ಸೀರಿಸ್​ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಪ್ಪೋ K14x 5G ಕಂಪನಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿಯಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಒಪ್ಪೋ K14x 50MP ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮರಾ, 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಮತ್ತು 6GB RAM ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಪ್ಪೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Oppo K14x 5G ವಿಶೇಷಣಗಳು: Oppo K14x 5G 120Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ನೊಂದಿಗೆ 6.75-ಇಂಚಿನ HD+ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್​ 1,125 ನೀಟ್ಸ್​ವರೆಗಿನ ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​, 240Hz ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ದರ ಮತ್ತು 83 ಪ್ರತಿಶತ DCI-P3 ಕಲರ್​ನ ಗ್ಯಾಮಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ColorOS 15 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಡಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ IP64 ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಪ್ರೊಸೆಸರ್, RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್​: ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾಲಿ-G57 GPU ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿರುವ MediaTek ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ 6GB ವರೆಗೆ LPDDR4x RAM ಮತ್ತು 128GB UFS 2.2 ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ Wi-Fi 5, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4, USB ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು 3.5mm ಆಡಿಯೋ ಜ್ಯಾಕ್ ಸೇರಿವೆ.

ಒಪ್ಪೋ ಕೆ14ಎಕ್ಸ್ 5ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ: ಒಪ್ಪೋ ಕೆ14ಎಕ್ಸ್ 5ಜಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 2-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮೋನೋಕ್ರೋಮ್​ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಫೋನ್ 5-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 60fps ನಲ್ಲಿ 1080p ವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಪ್ಪೋ ಕೆ14ಎಕ್ಸ್ 5ಜಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ಫೋನ್ 45W ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಳಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಇದು ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಫೋನ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಸೆನ್ಸಾರ್​, ಆಂಬಿಯೆಂಟ್​ ಲೈಟ್​ ಸೆನ್ಸಾರ್​, ವೇಗವರ್ಧಕ ಮತ್ತು ಇ-ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಂತಹ ಸೆನ್ಸಾರ್​ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಫೋನ್ ಸುಮಾರು 212 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 8.6 ಮಿ.ಮೀ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Oppo K14x 5G ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ದಿನಾಂಕ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ Oppo K14x 5G 4GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರವು ₹14,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 6GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರವು ₹16,999 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು SBI, HDFC ಮತ್ತು ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ₹1,500 ವರೆಗೆ ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ರಿಂದ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು Oppo ನ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ: ಐಸಿ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸ್ಮ್ ವೈಲೆಟ್.

