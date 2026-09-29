30 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ 8000mAh ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ, 12 ಗಂಟೆ BGMI ಆಟ! ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ OPPO K14 Plus 5G ಲಾಂಚ್!!
OPPO K14 Plus 5G: ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, 144Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, Dimensity 7360 Max ಚಿಪ್ ಜೊತೆ OPPO K14 Plus 5G ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : September 29, 2026 at 2:19 PM IST
OPPO K14 Plus 5G Launched: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ K14 ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ OPPO ಈಗ ಆ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಫೋನ್ ಸೇರಿಸಿದೆ. OPPO K14 Plus 5G ಹೆಸರಿನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. K14, K14x, K14 Lite ನಂತರ ಬಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್ 29,999 ರೂ. ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳು: ಈ ಫೋನ್ ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ.
- 6GB + 128GB ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ - 29,999 ರೂ.
- 8GB + 128GB - 32,999 ರೂ.
- 8GB + 256GB ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್ - 35,999 ರೂ.
ಸ್ಟಾರ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಆರೆಂಜ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮಾರಾಟ ಯಾವಾಗ?: OPPO K14 Plus ಮಾರಾಟ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ Flipkart ಮತ್ತು OPPO ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಂಚ್ ಆಫರ್ ಆಗಿ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದರೂ 4,000 ರೂ. ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ EMI ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೈಲೈಟ್: 4nm ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ MediaTek Dimensity 7360 Max ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಈ ಫೋನ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 5,000mm² ದೊಡ್ಡ ವೇಪರ್ ಚೇಂಬರ್ ಕೂಲಿಂಗ್, UFS 3.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್, LPDDR4X RAM ಇದೆ. Vivo S2, V70 FE ನಂತಹ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ Dimensity 7360 ಗಿಂತ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ಫುಲ್. AnTuTu ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪನಿಯ ಹೇಳಿಕೆ.
6.7 ಇಂಚಿನ 1.5K AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ. 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 3,600 nits ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಯಾಸವಾಗದಂತೆ 2,160Hz PWM ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. POCO X8, Motorola Edge 70 Fusion ನಂತಹ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಡುವ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದು.
8,000mAh ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿಯೇ ಹೀರೋ: ಈ ಫೋನ್ನ ಮೇನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ 8,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 60fps ನಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು BGMI ಗೇಮ್ ಆಡಬಹುದು ಮತ್ತು 20 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು YouTube ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. 45W SUPERVOOC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ. POCO X8 ನಲ್ಲಿ 9,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದ್ದರೂ, ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ K14 Plus ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪನಿಯ ವಾದ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಫೀಚರ್ಸ್: ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ f/1.8 ಅಪರ್ಚರ್, OIS ಇರುವ 50MP 1/2-ಇಂಚಿನ Smartsense ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 2MP ಮೊನೊಕ್ರೋಮ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 16MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. AI Portrait Glow, AI Recompose, AI Eraser, AI Writing & Translation ನಂತಹ ಹಲವು AI ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿವೆ.
Android 17 ಆಧಾರಿತ ColorOS 16.5 ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀರು ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ IP69K ರೇಟಿಂಗ್, ಬಿದ್ದಾಗ ಒಡೆಯದಂತೆ Armor Body ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, TV, AC ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು IR Blaster ಮತ್ತು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಬ್ರೈಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇರುವ 30,000 ರೂ. ಒಳಗಿನ 5G ಫೋನ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ OPPO K14 Plus 5G ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಬಹುದಾಗಿದೆ.
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