ಒಪ್ಪೋ ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್!: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ‘ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್9’ ಸೀರಿಸ್
Oppo Find X9 Series Launched: ಒಪ್ಪೋ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. 'ಫೈಂಡ್ X9' ಸೀರಿಸ್ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 30, 2025 at 8:06 AM IST
Oppo Find X9 Series Launched: ಒಪ್ಪೋ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಒಪ್ಪೋ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ "ಫೈಂಡ್ X9" ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸೀರಿಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ "ಫೈಂಡ್ X9 ಪ್ರೊ" ಮತ್ತು "ಫೈಂಡ್ X9" ಎಂಬ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು.
ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಂದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 (3nm) ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿವೆ. ಇದು 16GB LPDDR5X RAM ಮತ್ತು 512GB UFS 4.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ಗಳು ColorOS 15 ಆಧಾರಿತ Android 15 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಪ್ರೊ ವಿಶೇಷಣಗಳು:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಈ ಫೋನ್ 6.78-ಇಂಚಿನ 1,272x2,772 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120 Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 3,600 nits ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು 450 PPI ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ TUV ರೈನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಕೇರ್ 5.0 ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ, ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಕ್ಟಸ್ 2 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, 100% DCI-P3 ಬಣ್ಣದ ಗ್ಯಾಮಟ್, ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್, HDR10+ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಟಚ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 (3nm) ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಇದು 7,500mAh ಸಿಲಿಕಾನ್ - ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 80W ವೈರ್ಡ್, 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮತ್ತು 10W ರಿವರ್ಸ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
|Variants
|RAM + Storage
|Price
|Colour
|Availability
|Find X9
|12GB + 256GB
|starts at EUR 999
|Space Black
|Oppo’s official stores, authorised retailers, and partner carriers
|12GB + 512GB
|Velvet Red
|16GB + 512GB
|Titanium Grey
|Find X9 Pro
|16GB + 512GB
|EUR 1,299
|Titanium Charcoal
|Silk White
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಫೋನ್ ಹ್ಯಾಸೆಲ್ಬ್ಲಾಡ್ - ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾದ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೋನಿ LYT-828 ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ (f/1.5, OIS), 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ (f/2.0) ಮತ್ತು 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ (f/2.1, OIS) ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಫೋನ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ.
ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ: ಇದು ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ IP66+ IP68+ IP69 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು SGS ಡ್ರಾಪ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಈ ಫೋನ್ ColorOS 15 ಆಧಾರಿತ Android 15 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದಕ್ಕಾಗಿ 5 ವರ್ಷ OS ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳು ಮತ್ತು 6 ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
|Features
|Details
|Display
|120Hz | 6.59-inch FHD+ AMOLED
|Processor
|MediaTek Dimensity 9500
|Rear camera
|50MP main + 50MP wide-angle + 50MP telephoto + 2MP monochrome
|Front camera
|32MP
|Battery
|7,025mAh
|Charging capacity
|80W
|Operating system (OS)
|ColorOS 16 based on Android 16
|IP rating
|IP66+IP68+IP69
ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಇದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ 6.0, Wi-Fi 7, USB 3.2 Gen 1 ನಂತಹ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ 3D ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಆಯಾಮಗಳು, ತೂಕ: ಈ ಫೋನ್ 161.26×76.46×8.25mm ಅಳತೆ ಮತ್ತು 224 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.
Find X9 Pro ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್: ಈ ಮಾದರಿಯು ಎರಡು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳು:
- ಸಿಲ್ಕ್ ವೈಟ್
- ಟೈಟಾನಿಯಂ ಚಾರ್ಕೋಲ್
Oppo Find X9 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಈ ಫೋನ್ 6.59-ಇಂಚಿನ 1,256x2,760 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120 Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 460 PPI ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 (3nm) ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಇದು 7,025 mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 80W ವೈರ್ಡ್, 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮತ್ತು 10W ರಿವರ್ಸ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಈ ಮಾದರಿಯು ColorOS 15 ಆಧಾರಿತ Android 15 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು 5 ವರ್ಷ OS ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳು ಮತ್ತು 6 ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
|Features
|Details
|Display
|120Hz | 6.78-inch FHD+ AMOLED
|Processor
|MediaTek Dimensity 9500
|Rear camera
|50MP main + 50MP wide-angle + 200MP telephoto + 2MP monochrome
|Front camera
|50MP
|Battery
|7,500mAh
|Charging capacity
|80W
|Operating system (OS)
|ColorOS 16 based on Android 16
|IP rating
|IP66+IP68+IP69
ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ: ಇದು ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ IP66+ IP68+ IP69 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು SGS ಡ್ರಾಪ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಈ ಫೋನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೋನಿ LYT-808 ಮೇನ್ (f/1.6, OIS), 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಮತ್ತು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ (f/2.6, OIS) ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ 32-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇದೆ.
ಫೈಂಡ್ X9 ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್: ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ:
- ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್
- ಟೈಟಾನಿಯಂ ಗ್ರೇ
- ವೆಲ್ವೆಟ್ ರೆಡ್
ಈ ಎರಡು ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳು:
- ಒಪ್ಪೋ "ಫೈಂಡ್ X9 ಪ್ರೊ" 16GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 1,299 ಯುರೋಗಳು (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 1,34,000).
- "ಫೈಂಡ್ X9" 12GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 999 ಯುರೋಗಳು (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 1,03,000).
ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ.
