ಒಪ್ಪೋ ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ತಿದೆ 'ಫೈಂಡ್ X9' ಸೀರಿಸ್
Oppo Find X9 India Launch: ಒಪ್ಪೋ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. 'ಫೈಂಡ್ X9' ಸೀರಿಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 8, 2025 at 1:06 PM IST
Oppo Find X9 India Launch: ಒಪ್ಪೋ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಕಂಪನಿಯು ಕೊನೆಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಒಪ್ಪೋ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸರಣಿ "ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ 9" ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ "ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ 9" ಮತ್ತು "ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ 9 ಪ್ರೊ" ಎಂಬ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳು ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
"ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ 9" ಸೀರಿಸ್ ಹ್ಯಾಸೆಲ್ಬ್ಲಾಡ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ "ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಿಯರ್" ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪೋ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಕಲರ್ ಓಎಸ್ 16 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
Oppo Find X9 ಸೀರಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಂಚ್ ಡೇಟ್: ಮುಂಬರುವ "Oppo Find X9" ಸೀರಸ್ ನವೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು "X" ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ನೇರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಕಂಪನಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು, YouTube ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು Oppo India ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಕಂಪನಿಯು Find X9 ಸೀರಿಸ್ಗಾಗಿ ರೂ. 99 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ರೂ. 1,000 ಮೌಲ್ಯದ ವಿನಿಮಯ ಕೂಪನ್, ಫ್ರೀ SUPERVOOC 80W ಪವರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್, Find X9 ಸೀರಿಸ್ ಯುನಿಟ್ನ ಖರೀದಿಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಸೀರಿಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷಣಗಳು (ಸಂಭಾವ್ಯ):
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಈ ಸೀರಿಸ್ "ಫೈಂಡ್ X9" 6.59-ಇಂಚಿನ OLED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. "ಪ್ರೊ" ರೂಪಾಂತರವು 6.78-ಇಂಚಿನ ಫ್ಲಾಟ್ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ಗಳ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಅವುಗಳ ಚೀನೀ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು 1.5K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 120Hz ವರೆಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 SoC ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿವೆ. ಇದು 16GB ವರೆಗೆ RAM, 1TB ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್-ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಆರ್ಮ್ G1-ಅಲ್ಟ್ರಾ GPU ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ: ಒಪ್ಪೋ "ಫೈಂಡ್ X9 ಪ್ರೊ" ಮತ್ತು "ಫೈಂಡ್ X9" ಕ್ರಮವಾಗಿ 7,500mAh ಮತ್ತು 7,025mAh ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಎರಡೂ 80W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
|Oppo Find X9 Series Features, Specifications (Expected)
|Feature
|Oppo Find X9
|Oppo Find X9 Pro
|Launch Date (India)
|November 18, 2025, 12 noon
|November 18, 2025, 12 noon
|Processor
|Media Tech Dimension 9500
|Media Tech Dimension 9500
|Display
|6.59 inch AMOLED 2760×1256 120Hz
|6.78 inch AMOLED 2772×1272 120 Hz HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid
|Fingerprint sensor
|In-Display (Optical)
|Ultrasonic (safer)
|RAM + Storage
|12GB/16GB LPDDR5x + 256GB/512GB UFS 4.1
|16GB LPDDR5x + 512GB UFS 4.1
|Cooling system
|32,052.5 sq.mm vapor chamber
|Advanced vapor chamber + X-axis haptic motor
|Main camera
|50MP Sony LYT-808 (OIS)
|50MP Sony LYT-828 (OIS)
|ultrawide
|50MP ISOCELL
|50MP ISOCELL
|Telephoto
|50MP Sony LYT-600 (OIS)
|200MP (OIS) – 4.3x optical zoom
|Selfie camera
|32MP Sony IMX615
|50MP
|Camera tuning
|Hasselblad
|Hasselblad
|Battery
|7,025mAh silicon-carbon
|7,500mAh silicon-carbon
|Charging
|80W SuperVOOC 50W AirVOOC Wireless
|80W SuperVOOC 50W AirVOOC 10W Reverse
|Software
|Android 16+ ColorOS 16 5 Years OS + 6 Years Security
|Same
|Protection
|Gorilla Glass Victus 2 IP66/IP68/IP69 SGS Drop
|Same
|Connectivity
|Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, AI LinkBoost, USB 3.2 Gen 1
|Same
|Dimensions
|156.98 × 73.93× 9.99 mm 203 g
|161.26× 76.46× 8.25 mm 224 g
|Color options
|Space Black, Velvet Red, Titanium Gray
|Titanium Charcoal, Silk White
|Expected price (India)
|Less than 75,000 (even less after offers)
|Less than 1,00,000 (even less after offers)
|Sale
|Amazon, Flipkart (immediately after launch)
|Amazon, Flipkart
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, "ಫೈಂಡ್ X9" 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೋನಿ LYT-828 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೋನಿ LYT-600 ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ JN5 ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್ಗಾಗಿ 32-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. "ಪ್ರೊ" ಮಾದರಿಯು ಅದೇ ಮೇನ್, ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು 3x ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ 200 - ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಶೂಟರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಶೂಟರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಕಲರ್ಓಎಸ್ 16 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
