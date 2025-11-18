ಒಪ್ಪೋ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ 9 ಸೀರಿಸ್
Oppo Find X9 series Launched: Oppo ತನ್ನ ಹೊಸ Find X9 ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : November 18, 2025 at 3:16 PM IST
Oppo Find X9 series Launched: ಒಪ್ಪೋ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಒಪ್ಪೋ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸೀರಿಸ್ "ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ 9" ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು "ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ 9" ಮತ್ತು "ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ 9 ಪ್ರೊ" ಎಂಬ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಪ್ಪೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ತವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಒಪ್ಪೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೂ ತಂದಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ಪ್ರಬಲವಾದ ಚಿಪ್ಸೆಟ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಹಗುರದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ 2 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಒಪ್ಪೋ "ಫೈಂಡ್ X9" ಸೀರಿಸ್ ರೂಪಾಂತರದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲೆ ವಿವರ: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
- 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್: ರೂ. 74,999
- 16GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್: ರೂ. 84,999
ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್: ಈ ಒಪ್ಪೋ "ಫೈಂಡ್ X9" ಫೋನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಗ್ರೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್.
ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಪ್ರೊ: ಒಪ್ಪೋ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆಯ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.
- 16GB RAM + 512GB ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ರೂ. 1,09,999
ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಸಿಲ್ಕ್ ವೈಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಚಾರ್ಕೋಲ್.
ಮಾರಾಟದ ವಿವರ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮಾರಾಟ ನವೆಂಬರ್ 21 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರಮುಖ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
|ಫೀಚರ್ಸ್
|ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9
|ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಪ್ರೊ
|ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
6.59" AMOLED, 120Hz (fixed), 3,600 nits,
460 ppi, Gorilla Glass 7i, Dolby Vision + HDR10+
6.78" LTPO AMOLED, 120Hz (variable), 3,600 nits, 450 ppi,
Gorilla Glass 2, Dolby Vision + HDR10+
|ಪ್ರೊಸೆಸರ್
|ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 (3nm)
|ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 (3nm)
|RAM / ಸ್ಟೋರೇಜ್
|LPDDR5X + UFS 4.1
|LPDDR5X + UFS 4.1
|ಬ್ಯಾಟರಿ
|7,025mAh, 50W ವೈರ್ + 10W ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
|7,500 mAh, 50W ವೈರ್ + 10W ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
|ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್
|ColorOS 16 (Android 16)
|ColorOS 16 (Android 16)
|USB ಪೋರ್ಟ್
|USB 3.2 Gen 1
|USB 3.2 Gen 2
|ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ
|5G, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, IR blaster
|5G, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, IR blaster
|ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿವರಗಳು
|ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9
|ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಪ್ರೊ
|ಪ್ರೈಮೆರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ
|50MP (f/1.6, 1/1.4″, OIS)
|50MP (f/1.5, 1/1.28″, OIS)
|ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ
|50MP (f/2.0, 1/2.76″, 120˚, PDAF)
|50MP (f/2.0, 1/2.76″, 120˚, PDAF)
|ಜೂಮ್ ಕ್ಯಾಮರಾ
|50MP (f/2.6, 1/1.95″, OIS) 3x optical zoom
|200MP (f/2.1, 1/1.56″, OIS) 3x optical zoom
|ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ
|32MP (f/2.4, 1/2.74″)
|50MP (f/2.0, 1/2.76″, PDAF)
