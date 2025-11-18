ETV Bharat / technology

ಒಪ್ಪೋ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​! ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ 9 ಸೀರಿಸ್​

Oppo Find X9 series Launched: Oppo ತನ್ನ ಹೊಸ Find X9 ಸೀರಿಸ್​ ಅನ್ನು ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Etv Bharatಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ 9 ಸೀರಿಸ್​ (Photo Credit: Oppo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 18, 2025 at 3:16 PM IST

2 Min Read
Oppo Find X9 series Launched: ಒಪ್ಪೋ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಒಪ್ಪೋ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸೀರಿಸ್​ "ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ 9" ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು "ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ 9" ಮತ್ತು "ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ 9 ಪ್ರೊ" ಎಂಬ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಪ್ಪೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ತವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಒಪ್ಪೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೂ ತಂದಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳು ಪ್ರಬಲವಾದ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಹಗುರದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ 2 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಒಪ್ಪೋ "ಫೈಂಡ್ X9" ಸೀರಿಸ್​ ರೂಪಾಂತರದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲೆ ವಿವರ: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

  • 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​: ರೂ. 74,999
  • 16GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​: ರೂ. 84,999

ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​: ಈ ಒಪ್ಪೋ "ಫೈಂಡ್ X9" ಫೋನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಗ್ರೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್.

ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಪ್ರೊ: ಒಪ್ಪೋ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆಯ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.

  • 16GB RAM + 512GB ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ರೂ. 1,09,999

ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಸಿಲ್ಕ್ ವೈಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಚಾರ್ಕೋಲ್.

ಮಾರಾಟದ ವಿವರ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟ ನವೆಂಬರ್ 21 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರಮುಖ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಫೀಚರ್ಸ್​ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಪ್ರೊ
ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ

6.59" AMOLED, 120Hz (fixed), 3,600 nits,

460 ppi, Gorilla Glass 7i, Dolby Vision + HDR10+

6.78" LTPO AMOLED, 120Hz (variable), 3,600 nits, 450 ppi,

Gorilla Glass 2, Dolby Vision + HDR10+

ಪ್ರೊಸೆಸರ್​ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್​ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 (3nm)ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್​ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 (3nm)
RAM / ಸ್ಟೋರೇಜ್​LPDDR5X + UFS 4.1LPDDR5X + UFS 4.1
ಬ್ಯಾಟರಿ7,025mAh, 50W ವೈರ್​ + 10W ರಿವರ್ಸ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್​7,500 mAh, 50W ವೈರ್​ + 10W ರಿವರ್ಸ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್​
ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್​ColorOS 16 (Android 16)ColorOS 16 (Android 16)
USB ಪೋರ್ಟ್​USB 3.2 Gen 1USB 3.2 Gen 2
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ5G, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, IR blaster5G, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, IR blaster
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿವರಗಳುಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಪ್ರೊ
ಪ್ರೈಮೆರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ50MP (f/1.6, 1/1.4″, OIS)50MP (f/1.5, 1/1.28″, OIS)
ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್​ ಕ್ಯಾಮರಾ50MP (f/2.0, 1/2.76″, 120˚, PDAF)50MP (f/2.0, 1/2.76″, 120˚, PDAF)
ಜೂಮ್​ ಕ್ಯಾಮರಾ50MP (f/2.6, 1/1.95″, OIS) 3x optical zoom200MP (f/2.1, 1/1.56″, OIS) 3x optical zoom
ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮರಾ32MP (f/2.4, 1/2.74″)50MP (f/2.0, 1/2.76″, PDAF)

