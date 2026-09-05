ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X10 BISನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ - CPH2911, CPH2913 ಲೀಕ್: ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಂಚ್ ಫಿಕ್ಸ್!
Oppo Find X10 India Launch: ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X10, X10 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ BISನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ - CPH2911, CPH2913 ಮಾಡೆಲ್, ಈ ತಿಂಗಳೇ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಬರಲಿದೆ.
Published : September 5, 2026 at 1:10 PM IST
Oppo Find X10 India Launch: ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X10 ಸೀರೀಸ್ ಈ ತಿಂಗಳು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ. ಫೈಂಡ್ X10, ಫೈಂಡ್ X10 ಪ್ರೊ, ಫೈಂಡ್ X10 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಈ ಲೈನಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂಬ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳಿದ್ದವು. ಇದರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X10, ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಭಾರತದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬ ಹೊಸ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ.
CPH2911, CPH2913 ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ ಲೀಕ್: ಈ ಫೋನ್ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಲಾಂಚ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9600 ಸೀರೀಸ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೋನ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇವು ವಿಭಿನ್ನ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X10, ಫೈಂಡ್ X10 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ (BIS) ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಅನ್ವಿನ್ (@ZionsAnvin) X ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. CPH2911, CPH2913 ಎಂಬ ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ಗಳ ಎರಡು ಒಪ್ಪೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X10 ಮತ್ತು ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X10 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ನಂಬರ್ಗಳೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
India's BIS has approved the Find X10 series— Anvin (@ZionsAnvin) September 4, 2026
- Oppo Find X10 (CPH2911)
- Oppo Find X10 Pro Max (CPH2913)#Oppo #OppoFindX10 #OppoFindX10ProMax pic.twitter.com/vc3gZBr4TB
ಚೀನಾ ನಂತರ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಂಚ್ ಫಿಕ್ಸ್?: ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ಎರಡು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಈ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X10 ಸೀರೀಸ್ನ ಎರಡು ಫೋನ್ಗಳ ನಿಖರ ಲಾಂಚ್ ದಿನಾಂಕ, ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಈ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ಗಳ ಲಾಂಚ್ ಆಗುವುದನ್ನು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿಲ್ಲ.
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್: ಕಂಪನಿ ಲಾಂಚ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸದಿದ್ದರೂ ಬರಲಿರುವ ಫೋನ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ 8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರಬಹುದು. ಇದು ನಿಜವಾದರೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಗಲಿದೆ. BT.2020 ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕಲರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಂಡರ್ ಲೀಕ್: ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X10 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ರೆಂಡರ್ಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೀಕ್ ಆಗಿದ್ದವು. ನೀಲಿ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ಯಾನಲ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಎಡ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಕಾರದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವ ಫ್ಲಾಟ್ ರಿಯರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇರಲಿದೆ. ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9600 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್ಸೆಟ್: ಬರಲಿರುವ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9600 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ರಿಪೋರ್ಟ್. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವದಂತಿಯ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9600 SoC ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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