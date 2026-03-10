'ಝೀರೋ-ಫೀಲ್ ಕ್ರೀಸ್' ಫೀಚರ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ 'ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ N6'! ಲಾಂಚ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್
Oppo Find N6 Launch Date Announced: ಒಪ್ಪೋ ಕಂಪನಿಯ ಮುಂಬರುವ "ಫೈಂಡ್ N6" ಫೋನಿನ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
Oppo Find N6 Launch Date Announced: ಒಪ್ಪೋ ತನ್ನ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ "ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ N6" ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದು ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿಯ ಬಿನ್ಹೈ ಬೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ 'ಝೀರೋ-ಫೀಲ್ ಕ್ರೀಸ್' ಎಂಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲಿನ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಮಡಿಸಿದಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಗೆರೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಕೆಯ ನಂತರವೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಝೀರೋ-ಫೀಲ್ ಕ್ರೀಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಈ ಮುಂಬರುವ N6 ಹಿಂಜ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಟರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಡಿಸಬಹುದಾದ ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಸ್ಗಳ ಗೋಚರತೆ (ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲಿನ ಸುಕ್ಕುಗಳು). ಒಪ್ಪೋ 2021 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ "ಫೈಂಡ್ N" ನೊಂದಿಗೆ ವಾಟರ್ಡ್ರಾಪ್-ಶೈಲಿಯ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಿಂಜ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಡಚಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಆಳವಾದ ಕ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚಿನ "ಫೈಂಡ್ N6" ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೊಸ ಹಿಂಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ರಚನೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಳಕೆಯ ನಂತರವೂ ಒಳಗಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಪ್ಪೋ ಇದನ್ನು 'ಝೀರೋ-ಫೀಲ್ ಕ್ರೀಸ್' ಎಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. "N6" 'The Least Noticeable' ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಮಡಚಬಹುದಾದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸ್ಲಿಮ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ "ಫೈಂಡ್ N6" ನಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾದ, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಬುಕ್-ಸ್ಟೈಲ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತೆಳುವಾದ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬಾರ್-ಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುವ ಎರ್ಗೋನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ರೀ-ಡಿಜೈನ್ ಮಾಡಿದ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಹೊಸ 200MP ಹಾಸೆಲ್ಬ್ಲಾಡ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸೆಟಪ್ ಪ್ರೊಪೆಷನಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್: ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋನ್ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಸಮ್ ಆರೆಂಜ ಆಗಿವೆ.
- ಬ್ಲಾಸಮ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಯು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಹಿಂಜ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
- ಇದು ರಿಯಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಗಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಒಪ್ಪೋ AI ಪೆನ್: ಒಪ್ಪೋ "ಫೈಂಡ್ N6" ಅನ್ನು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಗಾಗಿಯೂ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬಿಗ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಂಪನಿಯು "OPPO AI ಪೆನ್" ಸ್ಟೈಲಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ AI-ಎನೆಬಲ್ಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ನೋಟ್-ಟೇಕಿಂಗ್, ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 17 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಜಾಗತಿಕ ಉಡಾವಣಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಕ್ರೀಸ್-ಪ್ರೀ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ "ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ N6" ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
