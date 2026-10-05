Oppo F35 ಸೀರೀಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್! 50MP ಸೆಲ್ಫಿ, 8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 10 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ!
Oppo F35 series launched India: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ Oppo F35 ಸೀರೀಸ್ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : October 5, 2026 at 1:35 PM IST
Oppo F35 series launched India: Oppo F35 ಸೀರೀಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ Oppo F ಸೀರೀಸ್ನ 10 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಲೈನ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿ Oppo F35 Pro 5G ಮತ್ತು Oppo F35 5G ಸೇರಿವೆ. ಎರಡೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರಿಟೇಲ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ.
Oppo F35 Pro 5G ಮತ್ತು Oppo F35 5G ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೊಸ Oppo F ಸೀರೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ಡ್ಯುಯಲ್ ಹಿಂಬದಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮೇನ್ ಶೂಟರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ MediaTek Dimensity ಚಿಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿವೆ.
Make room for the ultimate group selfie. 📸 Own the OPPO F35 Series 5G at just ₹2,555/month for OPPO F35 Pro 5G and ₹2,599/month for OPPO F35 5G. Click the link below to pre-order now! https://t.co/0oMpk0G97o #OPPOF35Series #GroupSelfieExpert #10YearsofFSeries https://t.co/DTPGmy79gz— OPPO India (@OPPOIndia) October 5, 2026
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, ಆಫರ್ ಏನಿದೆ?: Oppo F35 5G ಬೆಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೂ. 38,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 6GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ. 8GB + 128GB RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 42,999 ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, Oppo F35 Pro 5G ಬೆಲೆ 6GB + 128GB ಆಯ್ಕೆಗೆ ರೂ. 45,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 8GB + 128GB ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 49,999 ಆಗಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಟಾಪ್-ಆಫ್-ದಿ-ಲೈನ್ 8GB + 256GB ವೇರಿಯಂಟ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 54,999 ಆಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 10% ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು 10% ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ Flipkart, Amazon ಮತ್ತು Oppo ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ. Oppo F35 Pro 5G Sunset Orange, Twilight Brown ಮತ್ತು Wave Blue ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Oppo F35 5G Mist Pink, Titanium Grey ಮತ್ತು Wave Blue ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
Get everyone in the frame with the OPPO F35 Series 50MP Ultra-Wide Natural Selfie Camera, and capture every cheer in 4K Ultra-Clear Video on the OPPO F35 Pro 5G. Click the link to pre-order now - https://t.co/0oMpk0G97o #OPPOF35Series #GroupSelfieExpert #BadaDilBadiSelfie https://t.co/Vx95RYqoZA— OPPO India (@OPPOIndia) October 5, 2026
Oppo F35 Pro 5G ಮತ್ತು Oppo F35 5G ಫೀಚರ್ಸ್: Oppo F35 Pro 5G ಮತ್ತು Oppo F35 5G ಡ್ಯುಯಲ್-ಸಿಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಎರಡೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳು Android 16 ಆಧಾರಿತ ಒಪ್ಪೊದ ColorOS 16.5 ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೊ ಮಾಡೆಲ್ 6.78-ಇಂಚಿನ 1.5K (1,272 x 2,772 ಪಿಕ್ಸೆಲ್) AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 144Hz ವರೆಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 4,000Hz ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್, 100% DCI-P3 ಕಲರ್ ಗ್ಯಾಮಟ್, 450 ppi ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, 1.07 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು HBM ನಲ್ಲಿ 1,800 ನಿಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Oppo F35 5G 6.57-ಇಂಚಿನ Full-HD+ (1,080 x 2,372 ಪಿಕ್ಸೆಲ್) AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 397 ppi ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, 100% DCI-P3 ಕಲರ್ ಗ್ಯಾಮಟ್ ಮತ್ತು 1,400 ನಿಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ Oppo F35 ಸೀರೀಸ್ ಫೋನ್ಗಳು ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕಾಗಿ IP66 + IP68 + IP69 + IP69K ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
Oppo F35 Pro 5G ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ MediaTek Dimensity 7360 Max ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, Oppo F35 5G ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ MediaTek Dimensity 6360 Max SoC ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ARM Mali GPU ಮತ್ತು LPDDR4x RAM ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪ್ರೊ ಮಾಡೆಲ್ UFS 3.1 ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ UFS 2.2 ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ: ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಾಗಿ Oppo F35 ಸೀರೀಸ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಹಿಂಬದಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯೂನಿಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/1.8) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಟೋಫೋಕಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದೆ. ಪ್ರೊ ಮಾಡೆಲ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 116-ಡಿಗ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಹೊಂದಿರುವ 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.2) ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ 2-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.4) ಮೊನೊಕ್ರೋಮ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ 100-ಡಿಗ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಹೊಂದಿರುವ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.0) ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. Oppo F35 5G 2.5K ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರೊ ಮಾಡೆಲ್ 4K/30 fps ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು.
Oppo F35 Pro 5G ಮತ್ತು Oppo F35 5G 80W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 8,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. Oppo F35 ಸೀರೀಸ್ 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Type-C ಪೋರ್ಟ್, BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo ಮತ್ತು QZSS ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ 159.1 x 75.8 x 8.8 mm ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 205g ತೂಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರೊ ಮಾಡೆಲ್ 162.6 x 77.6 x 8.4mm ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 210g ತೂಕ ಹೊಂದಿದೆ.
|ಫೀಚರ್
|Oppo F35 5G
|Oppo F35 Pro 5G
|ಬೆಲೆ (ಭಾರತ)
|ರೂ. 38,999 (6GB+128GB), ರೂ. 42,999 (8GB+128GB)
|ರೂ. 45,999 (6GB+128GB), ರೂ. 49,999 (8GB+128GB), ರೂ. 54,999 (8GB+256GB)
|ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
|6.57-ಇಂಚು Full-HD+ AMOLED, 120Hz, 1400 nits
|6.78-ಇಂಚು 1.5K AMOLED, 144Hz, 1800 nits, 4000Hz ಟಚ್
|ಪ್ರೊಸೆಸರ್
|Dimensity 6360 Max, Mali GPU
|Dimensity 7360 Max, Mali GPU
|RAM / ಸ್ಟೋರೇಜ್
|LPDDR4x RAM, UFS 2.2
|LPDDR4x RAM, UFS 3.1
|ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|50MP (f/1.8) + 2MP ಮೊನೊಕ್ರೋಮ್
|50MP (f/1.8) OIS + 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ 116°
|ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|50MP (f/2.0) 100° FOV, 2.5K ವಿಡಿಯೋ
|50MP (f/2.0) 100° FOV, 4K/30fps ವಿಡಿಯೋ
|ಬ್ಯಾಟರಿ / ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
|8000mAh, 80W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
|OS
|ColorOS 16.5, Android 16
|ರೇಟಿಂಗ್
|IP66+IP68+IP69+IP69K
|ಕಲರ್ಸ್
|Mist Pink, Titanium Grey, Wave Blue
|Sunset Orange, Twilight Brown, Wave Blue
|ತೂಕ / ದಪ್ಪ
|205g, 8.8mm ದಪ್ಪ
|210g, 8.4mm ದಪ್ಪ
|ಭದ್ರತೆ
|ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್, ಫೇಸ್ ಅನ್ಲಾಕ್
|ಆಫರ್
|10% ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ + 10% ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್
|ಮಾರಾಟ
|Flipkart, Amazon, Oppo Store - ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ
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