ಒಪ್ಪೋದಿಂದ ಹೊಸ TWS ಇಯರ್‌ಬಡ್ಸ್​ ಲಗ್ಗೆ!; ತೂಫಾನ್​ನಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದಂತೆ!!

Oppo Enco X3s Earbuds Launched: "Oppo Enco X3" ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಒಪ್ಪೋದಿಂದ ಹೊಸ TWS ಇಯರ್‌ಬಡ್ಸ್​ ಲಗ್ಗೆ (Photo Credit- OPPO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 30, 2025 at 9:02 AM IST

2 Min Read
Oppo Enco X3s Earbuds Launched: ಒಪ್ಪೋ ತನ್ನ ಹೊಸ ಟ್ರೂ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀರಿಯೊ (TWS) ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಅವುಗಳನ್ನು "ಒಪ್ಪೋ ಎನ್‌ಕೋ X3S" ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ. 4.7 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಈ ಲೈಟ್​ವೇಟ್​ ಇಯರ್‌ಬಡ್ಸ್​ IP55 ಡಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ವಾಟರ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಅವು 11mm + 6mm ಡ್ಯುಯಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ 55dB ವರೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್​ ನಾಯ್ಸ್​ ಕ್ಯಾನ್ಸ್​ಲೇಷನ್​ (ANC) ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 45 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಡೈನಾಡಿಯೊ ಲೋಗೋ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.

ಒಪ್ಪೋ ಎನ್‌ಕೋ X3S ಬೆಲೆ: ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ 189 ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳು (ಸುಮಾರು ರೂ. 12,900). ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಇ-ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಬ್ಯುಲಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್​ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇಲ್ಲವೇ? ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

TWS ಇಯರ್‌ಬಡ್ಸ್ (Photo Credit- OPPO)

ನಾಲ್ಕು ಸೌಂಡ್​ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್​: ಈ ಇಯರ್‌ಬಡ್ಸ್​ 11mm ಮತ್ತು 6mm ಡ್ಯುಯಲ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊನ್ಸಿಯಲ್​ ಸೆಟಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಆಡಿಯೊ ಕಂಪನಿ ಡೈನಾಡಿಯೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 4 ಸೌಂಡ್​ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳು:

TWS ಇಯರ್‌ಬಡ್ಸ್ (Photo Credit- OPPO)
  • ಡೈನಾಡಿಯೊ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಲೈವ್ (Dynaudio Authentic Live)
  • ಪ್ಯೂರ್ ವೋಕಲ್ಸ್ (Pure Vocals)
  • ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸೌಂಡ್ (Ultimate Sound)
  • ಥಂಡರಿಂಗ್ ಬಾಸ್ (Thundering Bass)

ಡ್ಯುಯಲ್ - ಫೀಡ್ ಎಎನ್‌ಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಪ್ರತಿ ಇಯರ್‌ಫೋನ್ ನಾಯ್ಸ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ಗಾಗಿ ಮೂರು ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್-ಫೀಡ್ ಎಎನ್‌ಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 55 ಡಿಬಿ ವರೆಗೆ ನಾಯ್ಸ್​ ರಿಡಕ್ಷನ್​ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 'ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಎಎನ್‌ಸಿ' ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಕಚೇರಿಯಂತಹ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಮೋಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಎಎನ್‌ಸಿ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

TWS ಇಯರ್‌ಬಡ್ಸ್ (Photo Credit- OPPO)

ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ: ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4 ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, LHDC 5.0, AAC, 5.0, SBC ಕೊಡೆಕ್ಸ್​ ಹೈ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಆಡಿಯೊವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಗೇಮ್ ಮೋಡ್ ಲೆಟೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಒಪ್ಪೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಅದರ AI ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಲೇಟ್​ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೈಜ - ಸಮಯದ ಅನುವಾದವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಹೆಮೆಲೋಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಇತರ ಕಸ್ಟ್​ಮೈಸೇಶನ್​​ ಮತ್ತು ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

TWS ಇಯರ್‌ಬಡ್ಸ್ (Photo Credit- OPPO)

45 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್: ಈ ಇಯರ್‌ಬಡ್ಸ್​ ANC ಆಫ್‌ನೊಂದಿಗೆ 11 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ANC ಆನ್‌ನೊಂದಿಗೆ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು 45 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೇಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ USB ಟೈಪ್ - ಸಿ ಮೂಲಕ ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳು 80 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಇಯರ್‌ಬಡ್ 4.73 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೇಸ್ 49.02 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.

TWS ಇಯರ್‌ಬಡ್ಸ್ (Photo Credit- OPPO)

ಓದಿ: ಒಪ್ಪೋ ಲವರ್ಸ್​ಗೆ ಗುಡ್​ನ್ಯೂಸ್​!: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಫ್ಲಾಗ್​ಶಿಪ್​ ‘ಫೈಂಡ್​ ಎಕ್ಸ್​9’ ಸೀರಿಸ್​

