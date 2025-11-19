ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಒಪ್ಪೋ ಹೊಸ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್: ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲೇ ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್!
Oppo Enco Buds 3 Pro Plus: ಒಪ್ಪೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ.
Published : November 19, 2025 at 12:52 PM IST
Oppo Enco Buds 3 Pro Plus: ಒಪ್ಪೋ ತನ್ನ ಹೊಸ "Enco Buds 3 Pro+" ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಅದೇ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ "Enco Buds 3 Pro" ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ANC (ಆಕ್ಟಿವ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್) ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಅದು ANC, ದೊಡ್ಡ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊರ ತಂದಿದೆ. ಅದನ್ನೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಲೆ, ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು:
- ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆ: ರೂ. 2,099
- ಮೊದಲ ಮಾರಾಟದ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ: ರೂ. 1,899
ಮಾರಾಟ ಯಾವಾಗ?: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಾರಾಟವು ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಪ್ಪೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳನ್ನು ಎರಡು ಕಲರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊರ ತಂದಿದೆ. ಅವು ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಸೋನಿಕ್ ಬ್ಲೂ.
ಒಪ್ಪೋ "Enco Buds 3 Pro+" ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷಣಗಳು:
12.4mm ಡೈನಾಮಿಕ್ ಡ್ರೈವರ್: ಈ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ 12.4mm ಡ್ರೈವರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ANC (32dB ವರೆಗೆ): ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ANC ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ "Pro+" ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳು 32dB ಆಕ್ಟಿವ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಟ್ರಾನ್ಸಪರೆಂಟ್ ಮೋಡ್: ಈ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮೋಡ್ ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ: ಇದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4 ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು AAC, SBC ನಂತಹ ಕೋಡೆಕ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೇಂಜ್ 10 ಮೀಟರ್.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್: ಈ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಯೂ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ANC ಆಫ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಅವು ಒಟ್ಟು 43 ಗಂಟೆಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅವು ANC ಆನ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಒಟ್ಟು 28 ಗಂಟೆಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಅವು ANC ಆಫ್ ಆಗಿರುವಾಗ 12 ಗಂಟೆಗಳು ಮತ್ತು ANC ಆನ್ ಆಗಿರುವಾಗ 8 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಎರಡೂ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳು 58mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಕೇಸ್ 440mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಾರ್ಜ್ 11 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲು 65 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೇಸ್ ಮತ್ತು ಬಡ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲು 90 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು TÜV ರೈನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆವರು ಮತ್ತು ಲಘು ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು IP55 ರೇಟಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಮ್ ಅವಧಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳು 4.2 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕೇಸ್ 46.2 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.
