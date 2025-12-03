ETV Bharat / technology

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಪ್ಪೋ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಲಗ್ಗೆ: ಬೆಲೆ ₹12,499!

Oppo A6x 5g Launched In India: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಪ್ಪೋ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್​ ಅನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

OPPO A6X SPECS OPPO A6X PRICE IN INDIA OPPO A6X 5G SPECIFICATIONS OPPO A6X 5G PRICE
ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಪ್ಪೋ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಲಗ್ಗೆ (Oppo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 3, 2025 at 11:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Oppo A6x 5g Launched In India: ಒಪ್ಪೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ "A6x 5G" ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6000 ಸೀರಿಸ್​ನ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 45W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನು ರೂ. 12,499 ರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ರೂಪಾಂತರಗಳು, ಬೆಲೆಗಳು: ಇದನ್ನು ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ,

  • 4GB RAM + 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಬೆಲೆ ರೂ. 12,499
  • 4GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಬೆಲೆ ರೂ. 13,499
  • 6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಬೆಲೆ ರೂ. 14,499

ಕಲರ್​ ಆಯ್ಕೆಗಳು​: ಐಸ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಆಲಿವ್ ಗ್ರೀನ್

ಮಾರಾಟದ ವಿವರ: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್‌ನ ಮಾರಾಟ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್, ಒಪ್ಪೋ ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್​​ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಆನ್‌ಲೈನ್ ರಿಟೈಲ್​ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್​ ಆಫ್​ EMI ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಒಪ್ಪೋ A6x 5G ವಿಶೇಷತೆ:

ಡಿಸ್​​ಪ್ಲೇ: ಹೊಸ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ HD+ (720x1,570 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳು) ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ 6.75-ಇಂಚಿನ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. 120Hz ವರೆಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​, 256ppi ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, 240Hz ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್​ ಮತ್ತು 1,225 nits ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ 16.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಲರ್ಸ್​ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ARM ಮಾಲಿ-G57 MC2 GPU ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ 6GB ವರೆಗಿನ LPDDR4x RAM ಮತ್ತು 128GB ವರೆಗಿನ UFS2.2 ಆನ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಹೊಂದಿದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ: 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 45W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ f/2.2 ಅಪಾರ್ಚರ್​ನೊಂದಿಗೆ 13MP ಮೇನ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಮತ್ತು 77-ಡಿಗ್ರಿ ಫಿಲ್ಡ್​ ಆಫ್​ ವ್ಯೂನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು f/2.2 ಅಪಾರ್ಚರ್​ನೊಂದಿಗೆ 5MP ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದು 77-ಡಿಗ್ರಿ ಫಿಲ್ಡ್​ ಆಫ್​ ವ್ಯೂನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 60fps ನಲ್ಲಿ 1080p ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 30fps ನಲ್ಲಿ 1080p ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ColorOS 15 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4, USB ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು 3.5mm ಆಡಿಯೊ ಜ್ಯಾಕ್ ಸೇರಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 5 ಸ್ಟಾರ್​ ಸೇಫ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇ-ವಿಟಾರಾ

TAGGED:

OPPO A6X SPECS
OPPO A6X PRICE IN INDIA
OPPO A6X 5G SPECIFICATIONS
OPPO A6X 5G PRICE
OPPO A6X 5G LAUNCHED IN INDIA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.