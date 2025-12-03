ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಪ್ಪೋ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಲಗ್ಗೆ: ಬೆಲೆ ₹12,499!
Oppo A6x 5g Launched In India: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಪ್ಪೋ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : December 3, 2025 at 11:14 AM IST
Oppo A6x 5g Launched In India: ಒಪ್ಪೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ "A6x 5G" ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6000 ಸೀರಿಸ್ನ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 45W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನು ರೂ. 12,499 ರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ರೂಪಾಂತರಗಳು, ಬೆಲೆಗಳು: ಇದನ್ನು ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ,
- 4GB RAM + 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 12,499
- 4GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 13,499
- 6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 14,499
ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಐಸ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಆಲಿವ್ ಗ್ರೀನ್
ಮಾರಾಟದ ವಿವರ: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಒಪ್ಪೋ ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಟೈಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ EMI ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಪ್ಪೋ A6x 5G ವಿಶೇಷತೆ:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಹೊಸ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ HD+ (720x1,570 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು) ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನೊಂದಿಗೆ 6.75-ಇಂಚಿನ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. 120Hz ವರೆಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 256ppi ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, 240Hz ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 1,225 nits ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 16.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ARM ಮಾಲಿ-G57 MC2 GPU ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ 6GB ವರೆಗಿನ LPDDR4x RAM ಮತ್ತು 128GB ವರೆಗಿನ UFS2.2 ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ: 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 45W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ f/2.2 ಅಪಾರ್ಚರ್ನೊಂದಿಗೆ 13MP ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಮತ್ತು 77-ಡಿಗ್ರಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು f/2.2 ಅಪಾರ್ಚರ್ನೊಂದಿಗೆ 5MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದು 77-ಡಿಗ್ರಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 60fps ನಲ್ಲಿ 1080p ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 30fps ನಲ್ಲಿ 1080p ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ColorOS 15 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4, USB ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು 3.5mm ಆಡಿಯೊ ಜ್ಯಾಕ್ ಸೇರಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 5 ಸ್ಟಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇ-ವಿಟಾರಾ