ಒಪ್ಪೋ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್; ಬಂದಿದೆ ಎ-ಸೀರಿಸ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್; ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೋತ್ತಾ?
Oppo A6s 5g Launched In India: OPPO A6s 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : March 19, 2026 at 11:25 AM IST
Oppo A6s 5g Launched In India: ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಒಪ್ಪೋ ತನ್ನ "OPPO A6s 5G" ಮಾದರಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು MediaTek Dimensity 6300 ಚಿಪ್ಸೆಟ್, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು 50 - ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಡ್ಯುಯಲ್-ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್, 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯು 882.1 ಗಂಟೆಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ಸಮಯವನ್ನು ಮತ್ತು 22.4 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. OPPO A-ಸೀರಿಸ್ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
The new #OPPOA6s5G is now available at ₹18,999(4GB+128GB), ₹20,999 (6GB+128GB). Experience stunning clarity with the 50MP+2MP Ultra-Clear Camera, wrapped in a sleek design that looks as good as it performs.— OPPO India (@OPPOIndia) March 18, 2026
OPPO A6s 5G ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು..
- 4GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 18,999
- 6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 20,999
ಈ ಫೋನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳು ಅರೋರಾ ಗೋಲ್ಡ್ (Aurora Gold) ಮತ್ತು ಪ್ಲಮ್ ಪರ್ಪಲ್ (Plum Purple).
|ರೂಪಾಂತರ
|ಬೆಲೆ
|ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್
|ಲಭ್ಯತೆ
|4GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್
|ರೂ. 18,999
|ಅರೋರಾ ಗೋಲ್ಡ್, ಪ್ಲಮ್ ಪರ್ಪಲ್
|ಒಪ್ಪೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪ್, ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ..
OPPO A6s 5G ಆಫರ್ಗಳು: ಈ OPPO ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ರೂ. 1,000 ರ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು SBI ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, IDFC ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, BOB ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು DBS ಸೇರಿದಂತೆ ಆಯ್ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ 'ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ EMI' ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಈ ಫೋನ್ ಮಾರ್ಚ್ 18ರಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು OPPO ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
OPPO A6s 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಇದು 120Hz ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇದೊಂದಿಗೆ 6.75-ಇಂಚಿನ LCD ಪ್ಯಾನಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 1125 nits ವರೆಗೆ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಫೋನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 6GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು AI ಗೇಮ್ಬೂಸ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ದಟ್ಟಣೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ-ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ AI ಲಿಂಕ್ಬೂಸ್ಟ್ 3.0 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಇದು 44W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಗರಿಷ್ಠ 882.1 ಗಂಟೆಗಳು ಮತ್ತು 22.4 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ 44W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 1 ರಿಂದ ಶೇ 41ರ ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಧನವು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು 2-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಚಾಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ 5-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಒಪ್ಪೋ A6s 5G ಕಲರ್ಓಎಸ್ 15 ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ: ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ 5G, ಬ್ಲೂಟೂತ್, ಜಿಪಿಎಸ್, ವೈ-ಫೈ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ತೂಕ: ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ 8.61 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು 212 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.
