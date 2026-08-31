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ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ವೇಳೆ ಸೈಬರ್​ ಅಟ್ಯಾಕ್​ ಪ್ರಕರಣ: ಮೊಬೈಲ್‌ ಮೂಲಕವೇ ದಾಳಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ!

Operation Sindoor Cyber Attack: ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೇಲಿನ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ವೇಳೆ ಸೈಬರ್​ ಅಟ್ಯಾಕ್​ ಪ್ರಕರಣ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 31, 2026 at 3:08 PM IST

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Operation Sindoor Cyber Attack: ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 54 ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸಲಾದ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಕೈವಾಡವಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕಲಿತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಪಡೆಗಳು ಮೇ 7, 2025ರಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗಲೇ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸೈಬರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಮತ್ತೊಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ನಡೆಸಲಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಂತರ "ಸೈಬರ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ" ಯತ್ನ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಜರಾತ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ದಳ (ಎಟಿಎಸ್) ಮೊದಲು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್‌ಐಎ) ತನಿಖೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವಾರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್, ತೆಲಂಗಾಣ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಐದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಂದು ಜುನ್ನಾರ್ (ಪುಣೆ), ನಾಡಿಯಾಡ್ (ಖೇಡಾ), ರಾಮಗುಂಡಂ (ಕರೀಂನಗರ), ಗೋಪಾಲ್‌ಗಂಜ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು.

54 ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಡಿಒಎಸ್ ದಾಳಿ ಯತ್ನ: ಎನ್‌ಐಎ ಪ್ರಕಾರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 25ರಂದು ದಾಖಲಾದ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 54 ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಡಿನೈಯಲ್ - ಆಫ್ - ಸರ್ವಿಸ್ (ಡಿಡಿಒಎಸ್) ದಾಳಿ ಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

  • ಗುರಿಯಾದ ತಾಣಗಳು: ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗೆ (CII) ಸೇರಿದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು.
  • ಉದ್ದೇಶ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಏಕತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು.
  • ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳು: ಮೂರು ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು, ಐದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು.

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಶಂಕಿತರನ್ನು ಸಹ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಜಾಲ: ಈ ತನಿಖೆಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 26 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಮೇ 6 - 7ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಿಒಕೆಯಲ್ಲಿನ ಒಂಬತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದವು.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತ್ತು. ಗುಜರಾತ್ ಎಟಿಎಸ್ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾಡಿಯಾಡ್‌ನ 18 ವರ್ಷದ ಜಸೀಮ್ ಶಹನವಾಜ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಡಿಒಎಸ್ ದಾಳಿ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಗುಂಪಿನ ಹೆಸರು: ಅನಾನ್ಸೆಕ್ (Anonsec) ಎಂಬ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್. ಈ ಹಿಂದೆ EXPLOITXSEC ಮತ್ತು ELITEXPLOIT ಚಾನೆಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಬಳಸಿದ ಐಡಿಗಳು: @BYTEXPLOIT ಮತ್ತು @YourMindFvcker

ಬಳಸಿದ ಟೂಲ್ಸ್: Termux, Pydroid3 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು, GitHub ನಿಂದ ಪಡೆದ ಡಿಡಿಒಎಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ಗಳು, CheckHost.net ಮೂಲಕ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ.

ದಾಳಿಯ ದಿನ: ಮೇ 7ರಂದು ಒಂದೇ ದಿನ 20 ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ. ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ 2025ರ ನಡುವೆ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದವು.

ಅವರು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ "Several Government sites of India has been touch by AnonSec..!", "Hi, India we just took down your financial shield and servers" ಮತ್ತು "India may have started it, but we will be the ones to finish it" ಎಂಬ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರು.

ದಾಳಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತಾ? ಎಟಿಎಸ್ ಎಸ್ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಗುಜರಾತ್ ಎಟಿಎಸ್ ಎಸ್ಪಿ ಕೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರು ಐಎಎನ್‌ಎಸ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರ ಬಳಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಡೇಟಾ ಕದಿಯುವ ಬ್ರೀಚ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವ ಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಿದ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಪತ್ತೆಯಾಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗಳ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಿತೂರಿ ಇದೆ ಎಂದು ಗುಜರಾತ್ ಎಟಿಎಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಡಿಕಲೈಸ್ ಆಗಿರದ ಯುವಕರು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯುಎಪಿಎ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 43 ಮತ್ತು 66(F) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಎನ್‌ಐಎ ತನಿಖೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಅನ್ಸಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​..

ವಿವರಮಾಹಿತಿ
ಪ್ರಕರಣ54 ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಡಿಒಎಸ್ ದಾಳಿ ಯತ್ನ
ಅವಧಿಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯ - ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ 2025
ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಮೊದಲು ಗುಜರಾತ್ ಎಟಿಎಸ್, ಈಗ ಎನ್‌ಐಎ (ಜೂನ್ 25ರಿಂದ)
ಎನ್‌ಐಎ ದಾಳಿ ದಿನಾಂಕಆಗಸ್ಟ್ 24 - 5 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ
ದಾಳಿ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಗಳುಜುನ್ನಾರ್ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ), ನಾಡಿಯಾಡ್ (ಗುಜರಾತ್), ರಾಮಗುಂಡಂ (ತೆಲಂಗಾಣ), ಗೋಪಾಲ್‌ಗಂಜ್ (ಬಿಹಾರ), ದೆಹಲಿ
ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಜಸೀಮ್ ಶಹನವಾಜ್ ಅನ್ಸಾರಿ (18 ವರ್ಷ, ನಾಡಿಯಾಡ್) + 1 ಅಪ್ರಾಪ್ತ
ಗುಂಪುಅನಾನ್ಸೆಕ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ (ಹಿಂದೆ EXPLOITXSEC, ELITEXPLOIT)
ಬಳಸಿದ ಟೂಲ್ಸ್Termux, Pydroid3, GitHub ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, CheckHost.net
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಸ್ತು3 ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್, 5 ಮೊಬೈಲ್, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್
ಕಾಯ್ದೆಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 43, 66(F) - ಯುಎಪಿಎ ಇಲ್ಲ
ಮೇ 7ರಂದು ಗುರಿಒಂದೇ ದಿನ 20 ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಯೋಜನೆ

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TAGGED:

54 GOVERNMENT WEBSITES DDOS
NIA RAIDS 5 STATES
GUJARAT ATS CYBER TERRORISM
ANONSEC TELEGRAM GROUP
OPERATION SINDOOR CYBER ATTACK

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