OpenAIನಿಂದ ಹೊಸ ಎಐ ಬ್ರೌಸರ್!: ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ಗೆ ಬೀಳಲಿದೆಯಾ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ?
Chatgpt Atlas Browser: ಎಐ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಓಪನ್ಎಐ ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ವೆಬ್ಬ್ರೌಸರ್ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಕಾರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 22, 2025 at 1:42 PM IST
Chatgpt Atlas Browser: AI ಆಧಾರಿತ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ChatGPT ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ OpenAI ಈಗ ಹೊಸ ಬ್ರೌಸರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು "ChatGPT ಅಟ್ಲಾಸ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ AI ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ AI-ಚಾಲಿತ ಬ್ರೌಸರ್ ವೆಬ್ನೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ChatGPT ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಈ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು "Browser for The Next Era of The Web" ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ವೆಬ್ಪೇಜ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಹುಡುಕಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು AI ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು Google Chrome ಮತ್ತು Perplexity ನ ಕಾಮೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಮತ್ತು ಸೋರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇದು ಓಪನ್ಎಐನ ಮೂರನೇ ಗ್ರಾಹಕ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ.
Meet our new browser—ChatGPT Atlas.— OpenAI (@OpenAI) October 21, 2025
Available today on macOS: https://t.co/UFKSQXvwHT pic.twitter.com/AakZyUk2BV
AI ಬ್ರೌಸರ್ ರೇಸ್ಗೆ ಓಪನ್ಎಐ ಪ್ರವೇಶ: ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಅಟ್ಲಾಸ್ ನೇರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಬ್ರೌಸರ್ ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಜಿಪಿಟಿ -5 ಮಾದರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯ?: ಇಂದಿನಿಂದ ಅಟ್ಲಾಸ್ MacOS ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿಂಡೋಸ್, ಐಒಎಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲ ಆವೃತ್ತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಏಜೆಂಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ChatGPT ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.
ಓಪನ್ಎಐ ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಅವರು ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ, ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯಂತೆಯೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಓಪನ್ಎಐ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲೀಡ್ ಬೆನ್ ಗುಡ್ಗರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಟ್ಲಾಸ್ "ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವುದು" ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಬ್ರೌಸರ್ನ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು? ಅದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣ
ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸರ್ಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬ್ರೌಸರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯನ್ನು ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಓಪನ್ಎಐ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಏಜೆಂಟ್ ಶಕ್ತಿಯು ಹೊಸ ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ChatGPT ಅಟ್ಲಾಸ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: ಅಟ್ಲಾಸ್ನ ಮುಖಪುಟವು ChatGPT ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನಂತೆಯೇ ಇದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ URL ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಬ್ರೌಸರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸೈಡ್ಬಾರ್ ಸಹಾಯಕದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳು, ಬುಕ್ಮಾರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೋಫಿಲ್ನಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರೌಸರ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ:
- ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ
- ವೈಯಕ್ತೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರೌಸರ್ ಮೆಮೊರಿ
- ಟಾಸ್ಕ್ ಆಟೋಮೆಷನ್ಗಾಗಿ ಏಜೆಂಟ್ ಮೋಡ್
ಬಳಕೆದಾರರ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಐ: ಓಪನ್ಎಐ ಅಟ್ಲಾಸ್ಗೆ "ಬ್ರೌಸರ್ ಮೆಮೊರಿ" ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನುಭವವನ್ನು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬ್ರೌಸರ್ ಏನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಅಟ್ಲಾಸ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಏಜೆಂಟ್ ಮೋಡ್. ಇದು AI ಬ್ರೌಸರ್ಗೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಪರವಾಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬ್ರೌಸರ್ಗೆ ಬಹು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಲು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ChatGPT Plus, ChatGPT Pro ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
