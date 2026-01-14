ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯ ಎಐ ಡಿವೈಸ್!: ಇಯರ್ಬಡ್ನಂತಹೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲೆಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಓಪನ್ಎಐ!
OpenAI Sweetpea: ಓಪನ್ಎಐ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವೀಟ್ಪೀ ಎಂಬ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲೆಸ್, ವಾಯ್ಸ್ ಪವರ್ಡ್ AI ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..
Published : January 14, 2026 at 11:01 AM IST
OpenAI Sweetpea: ಓಪನ್ಎಐ 2026ಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಡಿವೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧನವು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಿರಂತರ AI ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಸೋರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಾಧನವನ್ನು "ಸ್ವೀಟ್ಪೀ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲಸವು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಓಪನ್ಎಐ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಜಾನಿ ಐವ್ ಅವರ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇದು 2023 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಐಫೋನ್ನಂತಹ ಐಕಾನಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಅದೇ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಈ ಜೋನಿ ಐವ್.
Hearing fresh detail on Openai " to-go" hardware project from last report. now confirmed it is a special audio product to replace airpod, internal code name is "sweetpea"— 智慧皮卡丘 Smart Pikachu (Weibo) (@zhihuipikachu) January 12, 2026
on manufacturing, foxconn has been told to prepare for total 5 devices by q4 2028. all not known but a home… https://t.co/svOCBuyapI pic.twitter.com/SFumFfRIeF
ಈಗ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಓಪನ್ಎಐ ಮತ್ತು ಜಾನಿ ಐವ್ ತಂಡಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಸಾಧನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ - ಇಯರ್ ಇಯರ್ಬಡ್ನಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ರೂಪದಲ್ಲಿ TWS ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಸೋರಿಕೆಯಾದ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುವುದ್ದೇನು?: ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಿಕಾಚು ಪ್ರಕಾರ, "ಸ್ವೀಟ್ಪೀ" ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಡಿಯೊ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಏರ್ಪಾಡ್ಗಳಂತಹ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಈಗ ಜೋನಿ ಐವ್ ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಓಪನ್ಎಐ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಫಾಕ್ಸ್ಕಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಐದು ವಿಭಿನ್ನ ಓಪನ್ಎಐ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ಫಾಕ್ಸ್ಕಾನ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆಪಲ್ನ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ಮಾದರಿಗಳಂತೆಯೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ಪೀ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವದಂತಿಗಳಿವೆ.
ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ವೀಟ್ಪೀಯ ನೋಟವು ಇತರ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದರ ಮೇನ್ ಬಾಡಿ ಮೆಟಲ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು "ಎಗ್ ಸ್ಟೋನ್" ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಒಳಗೆ ಕಿವಿಯ ಹಿಂದೆ ಧರಿಸಲು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದಾದ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಫಿಟ್ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೋರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು 2nm ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್-ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಎಕ್ಸಿನೋಸ್ ಚಿಪ್. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ಎಐ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಸ್ಟಮ್ ಚಿಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಾಧನವು ವಾಯ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಐಫೋನ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವೀಟ್ಪೀ ಅಗ್ಗವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಇವೆ. ಇದರ ಭಾಗಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸಾಧನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಇಯರ್ಬಡ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ AI ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಬಹುದು.
