ChatGPTಗೆ ಹೊಸ 'ಇಮೇಜಸ್ 2.0' ಸೇರಿಸಿದ ಓಪನ್ಎಐ: ಇದರ ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ?
ChatGPT Images 2.0: ಪ್ರಮುಖ ಎಐ ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ಎಐ ತನ್ನ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ 'ಇಮೇಜಸ್ 2.0' ಎಂಬ ಹೊಸ ಇಮೇಜ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ.
Published : April 22, 2026 at 1:19 PM IST
ChatGPT Images 2.0: ಓಪನ್ಎಐ ತನ್ನ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ 'ಇಮೇಜಸ್ 2.0' ಎಂಬ ಹೊಸ ಇಮೇಜ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರ, ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಂಪನಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಈಗ ವಿವರವಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಳಕೆದಾರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಭಾಷಾ ವಿಷಯದಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು.
ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ 'ಚಿಂತನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ' (thinking capability). ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಮೂಲಕ, ಮಾದರಿಯು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ವೆಬ್ ಸರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಒಂದೇ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ನಿಂದ ಬಹು ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ನ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ಸ್, ಇನ್ಫೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಯುಐ ಡಿಸೈನ್ಸ್, ಕಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮೀಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ರಚಿಸಬಹುದು.
A Visual Thought Partner— OpenAI (@OpenAI) April 21, 2026
ChatGPT Images 2.0 is our first image model with thinking capabilities.
When a thinking model is selected in ChatGPT, Images 2.0 can search the web for real-time information, create multiple distinct images from one prompt, double-check its own outputs,… pic.twitter.com/QjnGJ8MnJa
ಈ ಮಾದರಿ ಹಿಂದಿ, ಜಪಾನೀಸ್, ಚೈನೀಸ್, ಕೊರಿಯನ್ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಬಳಕೆದಾರ ನೆಲೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ವಿಜುವಲ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ಗಳು 2.0 ಲೈಟಿಂಗ್, ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು 'gpt-image-2' API ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಡಿಸೈನ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೆಟ್ನಂತಹ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಮಾದರಿಗಳ ಕುರಿತು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅನುಚಿತ ಅಥವಾ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ವಿಷಯದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು OpenAI ಮೆಟಾಡೇಟಾ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಲ್ಟಿ-ಲೇಯರ್ಡ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
