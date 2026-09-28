ಓಪನ್ಎಐಗೆ ಎಐನಿಂದಲೇ ಶಾಕ್: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಲಿ ಹಾರಿದ ಏಜೆಂಟ್, ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಂದ್!
OpenAI Training Paused: ಓಪನ್ಎಐನ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಿರ್ಬಂಧ ಮೀರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಟ್ಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ. DNS ಲೋಪದಿಂದ ಶಾಕ್ ಆದ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ತರಬೇತಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : September 28, 2026 at 8:24 AM IST
OpenAI Training Paused: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಲೋಕದ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಓಪನ್ಎಐ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ AI ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು AI ಏಜೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಮೀರಿ ನೇರವಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಏನಾಯ್ತು ನಿಖರವಾಗಿ?: ಓಪನ್ಎಐ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಘಟನೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ ಟಾಸ್ಕ್ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ AI ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಲೈವ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ವೆಬ್ ನಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರವಾನಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ಏಜೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ Domain Name System (DNS) ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಲೋಪವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಆ ಲೋಪದ ಮೂಲಕ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಸೇವೆಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಿದೆ.
ಓಪನ್ಎಐ ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಏನು?: ಈ ಘಟನೆ ತನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಿರ್ಬಂಧದಲ್ಲಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಓಪನ್ಎಐ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಭದ್ರತಾ ಲೋಪವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೆಡ್ - ಟೀಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಈ ವಿರಾಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದ ಹೇಳಿದೆ.
"ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಕರಣವು ಮಾಡೆಲ್ ಲೈವ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಓಪನ್ಎಐ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
"ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪೀಡಿತ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅಂತರವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೆಡ್-ಟೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇತರ ತರಬೇತಿ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಟೂಲ್-ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿರಾಮಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
AI ಹೇಗೆ ನಿಯಮ ಮೀರಿತು?: ಈ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕಲು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸರ್ಚ್ ಟೂಲ್ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಮಾಡೆಲ್ ಕೋಡ್ ಬಳಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ವಿನಂತಿಗಳು ವಿಫಲವಾದವು. ನಂತರ ಏಜೆಂಟ್ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ BrowseComp ಎಂಬ ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿತು. ಇದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್. ನಂತರ ಅದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಶ್ನಿಂದ ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ಡೇಟಾಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಿತು.
ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ?: ಈ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ರಿವಾರ್ಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದರೂ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಡೆಲ್ನ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ AI ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
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