ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನ iMessage ಮತ್ತು RCSಗೂ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ! ಓಪನ್ ಎಐನಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಫೀಚರ್ ಅನಾವರಣ!
OpenAI Dots: ಓಪನ್ ಎಐ ತನ್ನ GPT-6 Astra ಚಾಲಿತ 'Dots' ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ನೇರವಾಗಿ iMessage ಮತ್ತು RCS ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : October 30, 2026 at 11:03 AM IST
OpenAI Dots: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಓಪನ್ ಎಐ (OpenAI) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಳಕೆದಾರರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಫೀಚರ್ ಒಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಓಪನ್ ಎಐ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗುವ 'ಡಾಟ್ಸ್' (Dots) ಎಂಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು (Personal AI Agents) ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು.
ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಡಾಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ (ChatGPT), ಸ್ಲಾಕ್ (Slack) ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಓಪನ್ ಎಐ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಒಂದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡದೆಯೇ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕವೇ 'Dot' ಜೊತೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದು!
ಬುಧವಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರಂದು ಓಪನ್ ಎಐ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಮಹತ್ತರವಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಡಾಟ್ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ ಇನ್ಮುಂದೆ ಫೋನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆಪ್ಗಳ ಒಳಗೇ ರನ್ ಆಗಲಿದೆ.
By popular request, you can now text your dot. Give it a task to take off your plate or something to keep an eye on, using text, photos, or even voice notes. It will text you proactively with relevant updates. Safe, secure texting via iMessage or RCS. You’re the only one who can text your dot, and your dot can only text you. Rolling out now as a preview for Pro users in the US.— ChatGPT (@ChatGPT) October 28, 2026
ಐಫೋನ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ!: ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಎರಡೂ ಪ್ರಮುಖ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರು: ಆಪಲ್ನ ಅಧಿಕೃತ 'iMessage' ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡಾಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.
- ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ನ ಸುಧಾರಿತ 'RCS (Rich Communication Services)' ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡಾಟ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು.
ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಕೇವಲ ಪಠ್ಯ (Text) ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಮೊಗಳನ್ನು (ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್) ಸಹ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಡಾಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಚಿತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಡಾಟ್ ಸಹ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಕವೇ ಕಳುಹಿಸಲಿದೆ.
ಹಳೆಯ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Past Interactions): ಓಪನ್ ಎಐ ಡಾಟ್ಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಅವುಗಳ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಆಪ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆಪ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆದರೂ ಸಹ ಡಾಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ (United States) 'ChatGPT Pro' ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಡಾಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ "Texting" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಹೊರಗಿರುವ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಪ್ರೊ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೆಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಆದ್ಯತೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ (Privacy) ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕಗಳು ಎದ್ದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಓಪನ್ ಎಐ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಮೂಲ ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಡಾಟ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಡಾಟ್ ಸಹ ಕೇವಲ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮರು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಡೇಟಾ ಲೀಕ್ ಆಗುವ ಭಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಲಾಂಚ್ ಆದ ಈ ಡಾಟ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಓಪನ್ ಎಐನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಧಾರಿತ GPT-6 Astra ಇಂಜಿನ್ ಮೇಲೆ ರನ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಓಪನ್ ಎಐನ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 4,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಪ್ಗಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವು ಗ್ರಾಹಕರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲಿದ್ದು, ಪದೇ ಪದೇ ವಿವಿಧ ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಲಿದೆ.
ಓದಿ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಬಿಗ್ ಗಿಫ್ಟ್; ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಿಗೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಪವರ್!