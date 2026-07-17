ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಓಪನ್ಎಐ! ಮೊದಲ ಡಿವೈಸ್ ಲಾಂಚ್
OpenAI First Hardware: ಓಪನ್ಎಐ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪ್ರೊಡೆಕ್ಟ್ 'ಕೋಡೆಕ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮೆಬಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ಕೋಡೆಕ್ಸ್ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : July 17, 2026 at 1:38 PM IST
OpenAI First Hardware: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಮುಖ AI ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ 'OpenAI' ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಓಪನ್ಎಐ ಮಾಜಿ ಆಪಲ್ ಡಿಸೈನರ್ ಜಾನಿ ಐವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಸಾಧನವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವ್ಯಾಪಕ ವದಂತಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ AI ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏಜೆಂಟ್ 'ಕೋಡೆಕ್ಸ್' ಆಧಾರವಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪರಿಕರವನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ: ಓಪನ್ಎಐ ಈ ಹೊಸ ಸಾಧನವನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಂಸ್ಥೆ 'ವರ್ಕ್ ಲೌಡರ್' ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. 'ಕೋಡೆಕ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಇದು ಕೋಡೆಕ್ಸ್ AI ಏಜೆಂಟ್ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಬಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಪ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದೆ.
Yes, we heard you. Get your Codex Micro:https://t.co/e0I7xWZZQG https://t.co/XnCaWG4v9f pic.twitter.com/B5G2vJe7Yq— OpenAI Developers (@OpenAIDevs) July 15, 2026
9 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಓಪನ್ಎಐನ 'ಕೋಡೆಕ್ಸ್' ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 9 ಮಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಬಳಕೆದಾರರ ನೆಲೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓಪನ್ಎಐ ಈ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಕೋಡೆಕ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ-ಸಾಧನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು $230 (ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹19,300) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ - ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:
- ಸೀಮಿತ-ಸಮಯದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ: ಓಪನ್ಎಐ ಇದು ವರ್ಕ್ ಲೌಡರ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ 'ಲಿಮಿಟೆಡ್-ರನ್' ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 'ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಮೈಕ್ರೋ 2' ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಫಿಗ್ಮಾ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿತು.
- AI ಏಜೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್: 'ಕೋಡೆಕ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ' ಅನ್ನು AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
- ಲೈವ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕೀಗಳು: ಇದು ಲೈವ್ ಥ್ರೆಡ್ ಸ್ಥಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಆರು ಮೀಸಲಾದ 'ಏಜೆಂಟ್ ಕೀಗಳನ್ನು' ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
- ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಡಯಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪುಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂವ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೀಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಫ್ಲೋಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಡಯಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ AI ತಾರ್ಕಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ಎಐ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶದ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಮೋದಿ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್: ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ!!