ಕೇವಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆನಿಮೇಟೆಡ್ ಮೀಮ್ಸ್ ರೆಡಿ: ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ಎಐ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ!
OpenAI Images 2.6 Launched: ಜಾಗತಿಕ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಓಪನ್ಎಐ ತನ್ನ ಇಮೇಜ್ ಜನರೇಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿ ‘ಇಮೇಜಸ್ 2.6’ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : November 5, 2026 at 11:50 AM IST
OpenAI Images 2.6 Launched: ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ಓಪನ್ಎಐ (OpenAI) ಸಂಸ್ಥೆಯು, ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ (ChatGPT), ಕೋಡೆಕ್ಸ್ (Codex) ಮತ್ತು ಎಪಿಐ (API) ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ‘ಇಮೇಜಸ್ 2.6’ (Images 2.6) ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ತಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲನೆಯನ್ನು (Motion) ನೀಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪಾತ್ರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು (Consistency) ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ.
GIFS! With ChatGPT Images 2.6, turn a prompt or image into an animated GIF. Adjust the speed, edit individual frames, and share it on repeat. https://t.co/i4hsLoapx3— OpenAI (@OpenAI) November 4, 2026
ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಜಿಐಎಫ್ (GIF) ಆನಿಮೇಷನ್ ಸೃಷ್ಟಿ: ಜಿಐಎಫ್ (Graphics Interchange Format) ಎನ್ನುವುದು ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸತತವಾಗಿ ಲೂಪ್ ಆಗುವ ಚಲಿಸುವ ಚಿತ್ರದ ಫೈಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಪ್ಎಐ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ಇಮೇಜಸ್ 2.6 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಭಾರಿ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಲೈನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು (Sketch) ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯ ಮ್ಯಾಸ್ಕಾಟ್ ಆನಿಮೇಷನ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೀಮ್ಸ್ (Memes), ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಥೆಯ ಸ್ಟೋರಿಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
Two new image models for developers: GPT-Image-2.6 Flare and Sunburst. Flare generates images in as little as six seconds. Sunburst brings higher-quality generation and greater consistency across edits. Image markup and SVG exports give you more ways to refine and use what you create.— OpenAI (@OpenAI) November 4, 2026
"ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಸ್ಕಾಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಜಿಐಎಫ್ಗಳು ಜನರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಒಂದು ಮೋಜಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಓಪನ್ಎಐ ತನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು: ಎಪಿಐ (API) ಬಳಸುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಓಪನ್ಎಐ ‘ಜಿಪಿಟಿ-ಇಮೇಜಸ್-2.6 ಫ್ಲೇರ್’ (GPT-Images-2.6 Flare) ಮತ್ತು ‘ಸನ್ಬರ್ಸ್ಟ್’ (Sunburst) ಎಂಬ ಎರಡು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಇಮೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 'ಫ್ಲೇರ್' ಮಾಡೆಲ್ ಕೇವಲ 6 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲದು (ಲೋ-ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ). ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 'ಸನ್ಬರ್ಸ್ಟ್' ಮಾಡೆಲ್ ಹೈ-ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದ ಇಮೇಜ್ ಮಾರ್ಕಪ್ (Image Markup) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಎಪಿಐಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟೀಮ್ಗಳು ಚಿತ್ರದ ನಿಖರವಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಎಸ್ವಿಜಿ (SVG) ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ದರ ವಿವರಗಳು: ಹೊಸ ಇಮೇಜಸ್ 2.6 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ವೆಬ್, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಮತ್ತು ಕೋಡೆಕ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ (Tier) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇನ್ನು ಡೆವಲಪರ್ಗಳ ಎಪಿಐ ಬಳಕೆಗೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ (1M) ಟೋಕನ್ಗಳ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ $8 ಮತ್ತು $30 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಓಪನ್ಎಐ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಿದೆ.
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