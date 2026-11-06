ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ OpenAI ಹೊಸ ಸಂಚಲನ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ‘GPT-6 Cyber’ ಮಾಡೆಲ್!
OpenAI GPT-6 Cyber Launched: ಓಪನ್ಎಐ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನೆರವಾಗುವ ತನ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : November 6, 2026 at 2:07 PM IST
OpenAI GPT-6 Cyber Launched: ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಓಪನ್ಎಐ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ‘GPT-6 ಸೈಬರ್’ (GPT-6 Cyber) ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಹಸ್ಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ದೋಷಗಳನ್ನು (Vulnerabilities) ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು (Proposed Patches) ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಲಿನಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ನ ನೂರಾರು ರಹಸ್ಯ ದೋಷಗಳು ಪತ್ತೆ: ಓಪನ್ಎಐ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ಜಿಪಿಟಿ-6 ಸೈಬರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಆದ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ (Firefox) ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಿದ್ದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 81 ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಸುರಕ್ಷತಾ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. ಮೊಜಿಲ್ಲಾ (Mozilla) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಎಲ್ಲ 81 ದೋಷಗಳನ್ನು 'ಹೈ-ಸೆವೆರಿಟಿ' (ಉನ್ನತ ಅಪಾಯ) ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಎಐ ನೀಡಿದ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
Introducing GPT‑6 Cyber: a major advance in security research that pairs stronger capabilities with better model alignment. The model powered the Linux kernel research we announced yesterday, and security teams at companies like Mozilla, Palo Alto Networks, Calif, and Cisco—alongside our own at OpenAI—are already putting it to work. GPT-6 Cyber is available to select Daybreak Red customers and we are expanding access over time. https://t.co/Nzab3Z1Td6— OpenAI (@OpenAI) November 5, 2026
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆದ ಲಿನಕ್ಸ್ ಕೆರ್ನಲ್ (Linux Kernel) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,724 ದೋಷಗಳನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 948 ದೋಷಗಳಿಗೆ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಯಿಟ್ (ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಓಪನ್ಎಐ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಳೆಯ 'GPT-5.6 ಸಾಲ್' ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 51 ರಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ: ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾನದಂಡವಾದ 'ExploitGym' ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಟಿ-6 ಸೈಬರ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇಕಡಾ 48.5 ರಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಹಳೆಯ ಜಿಪಿಟಿ-5.6 ಸೈಬರ್ ಮಾಡೆಲ್ನ (ಶೇ. 32.1) ಸ್ಕೋರ್ಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 51 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 'RemoteExploitBench' ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಇದು ಶೇಕಡಾ 95 ರಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಸೈಬರ್ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ತನ್ನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ನಿಖರತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಈ ಅಪಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಓಪನ್ಎಐ ತನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಸಿದ್ಧತಾ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು "ಕ್ರಿಟಿಕಲ್" (ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ) ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಭೀತಿ ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗದ ಆತಂಕ: ಈ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ನ ಅಗಾಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸೈಬರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭೀತಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಡ್ರಾಗೋಸ್' (Dragos) ನಿಯಂತ್ರಿತ ಲ್ಯಾಬ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿತ್ತು. ಒಂದು ಕೃತಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ (Mock Power Plant) ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ರಹಸ್ಯ ದೋಷಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ.
ಈ ದೋಷಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ಗಳ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಗಂಭೀರ ಆತಂಕದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಓಪನ್ಎಐ ಈ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಓವರ್ಸೈಟ್ (ಮಾನವನ ಕಾವಲು) ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಲೇಯರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ.
ರಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ $1 ಬಿಲಿಯನ್ ಧನಸಹಾಯ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಜಿಪಿಟಿ-6 ಸೈಬರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಆಯ್ದ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ‘ಡೇಬ್ರೇಕ್ ರೆಡ್’ (Daybreak Red) ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಎಪಿಐ ಮತ್ತು ಕೋಡೆಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವ ಜಾಗತಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅಗತ್ಯ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಓಪನ್ಎಐ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹8,400 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು) ಮೌಲ್ಯದ ಭಾರಿ ‘ಡೇಬ್ರೇಕ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ’ (Daybreak grant programme) ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
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