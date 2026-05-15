ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಿಂದಲೇ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ!: ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಡೆಕ್ಸ್ ಫೀಚರ್!!
Codex In ChatGPT Mobile App: ಓಪನ್ಎಐ ತನ್ನ AI ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ChatGPT ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್.
Published : May 15, 2026 at 2:57 PM IST
Codex In ChatGPT Mobile App: ಓಪನ್ಎಐ ತನ್ನ ಎಐ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕ ಕೋಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಅನುಭವವು ಕೋಡೆಕ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು, ಮ್ಯಾಕ್ ಮಿನಿಗಳು, ಡೆವ್ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಮೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿವೆ.
ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?: ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೋಡಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸಕ್ರಿಯ ಥ್ರೆಡ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ಔಟ್ಪುಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು, ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು, ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೋಡೆಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್ಗಳು, ರುಜುವಾತುಗಳು, ಅನುಮತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂರಚನೆಗಳು ಕೋಡೆಕ್ಸ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಓಪನ್ಎಐ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಗಳು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ಕೋಡ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸುರಕ್ಷಿತ ರಿಲೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ?: ಓಪನ್ಎಐ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ವಿವಿಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಮೇಜಿನಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ದೋಷವನ್ನು ಡೀಬಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು, ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಭೆಗೆ ಮೊದಲು ಅಗತ್ಯ ಸಾರಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕೋಡೆಕ್ಸ್ಗೆ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯ?: iOS ಮತ್ತು Android ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ChatGPT ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಕೋಡೆಕ್ಸ್ಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊರತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಫ್ರೀ ಮತ್ತು ಗೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಬೆಂಬಲಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಕೆದಾರರು ChatGPT ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು macOS ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೋಡೆಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
