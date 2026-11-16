ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಬಂತು ಎಐ ಏಜೆಂಟ್: ಫೇಸ್ ಐಡಿ, ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ವಾಲೆಟ್ ಲಾಂಚ್!
OpenAI ChatGPT Wallet: ಓಪನ್ ಎಐ ತನ್ನ ಹೊಸ ಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯವಾದ 'ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ವಾಲೆಟ್' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಿದೆ ಈ ‘ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ವಾಲೆಟ್’.
Published : November 16, 2026 at 11:05 AM IST
OpenAI ChatGPT Wallet: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿರುವ ಓಪನ್ ಎಐ, ಬಳಕೆದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳೇ ನೇರವಾಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ 'ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ವಾಲೆಟ್' (ChatGPT Wallet) ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ನೈಜ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸದೆಯೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ವಾಲೆಟ್ ಇದೆಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖರೀದಿಗೂ ಬಳಕೆದಾರರ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು (Security Check) ಇದು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ವಾಲೆಟ್: ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಾಲೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಪಾವತಿ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (American Express), ಮಾಸ್ಟರ್ಕಾರ್ಡ್ (Mastercard) ಮತ್ತು ವೀಸಾ (Visa) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಓಪನ್ ಎಐನ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಾದ 'ಡಾಟ್ಸ್' (Dots) ಮೂಲಕ ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಿಡುಗಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಯು ಅಮೆರಿಕದ (US) 'ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಪ್ರೊ' (ChatGPT Pro) ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾದ ಅರ್ಹ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
Now your dot can securely complete purchases on your behalf—with your approval. With ChatGPT Wallet, agents pay without access to your actual card details. Every purchase requires a security check. ChatGPT Wallet is rolling out starting today to dots, for Pro subscribers in the US. https://t.co/OnAl3SKQ3n— ChatGPT (@ChatGPT) November 13, 2026
ಓಪನ್ ಎಐ ಈ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ?: ಪ್ರತಿ ವಾರ 1.2 ಬಿಲಿಯನ್ (120 ಕೋಟಿ) ಜನರು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಓಪನ್ ಎಐ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು, ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಆ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ವಾಲೆಟ್ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ.
- ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: ಬಳಕೆದಾರರು ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ವಾಲೆಟ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಪಾವತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- ಭದ್ರತಾ ಅನುಮತಿ: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖರೀದಿಗೆ ಮುನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು, ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಫೇಸ್ ಐಡಿ (Face ID) ಅಥವಾ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನುಮತಿಯು ಬಳಕೆದಾರರು ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಏನನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೇಮೆಂಟ್ ಟೋಕನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಬಳಕೆದಾರರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಪಾವತಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಂದು 'ಪೇಮೆಂಟ್ ಟೋಕನ್' (Payment Token) ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಸಲಿ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಭದ್ರತಾ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಕಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಹಣ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅಂಗಡಿಯವರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಾಗಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಅಸಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಗ್ರಾಹಕರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆ: ಈ ವಾಲೆಟ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವ ರಿವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು (Rewards) ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಓಪನ್ ಎಐ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೋಷಯುಕ್ತ ವಸ್ತು ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ವಿವಾದಗಳಿದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಹಿವಾಟನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆ, ಡೆಲಿವರಿ, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಳಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಖರ್ಚಿನ ಮಿತಿ (Spending Cap), ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರೀದಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಕಾಲ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಓಪನ್ ಎಐ ಹೇಳಿದೆ.
Now your dot can securely complete purchases on your behalf—with your approval. With ChatGPT Wallet, agents pay without access to your actual card details. Every purchase requires a security check. ChatGPT Wallet is rolling out starting today to dots, for Pro subscribers in the US. https://t.co/OnAl3SKQ3n— ChatGPT (@ChatGPT) November 13, 2026
'ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಬುಕ್': ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಸದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ (Block) ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಓಪನ್ ಎಐ 'ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಬುಕ್' (Commerce Playbook) ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ.
- ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾಹಿತಿ: ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.
- ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರವೇಶ: ಕಂಪನಿಗಳ ಫೈರ್ವಾಲ್ಗಳು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಯದಂತೆ 'ವೆಬ್ ಬಾಟ್ ಆಥ್' (Web Bot Auth) ಬಳಸಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ತಡೆ: ನೈಜ ಏಜೆಂಟ್ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ವಂಚನೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಓಪನ್ ಎಐ ಫೋರ್ಟರ್ (Forter), ರಿಸ್ಕಿಫೈಡ್, ಸಾರ್ಡೀನ್, ಸಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ (Stripe), ಆಡ್ಯೆನ್ನಂತಹ ಪಾವತಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ.
- ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು: ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪ್ಲಗಿನ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ WebMCP ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಓಪನ್ ಎಐ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 'ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ವಾಲೆಟ್' ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ.
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