13-17 ವರ್ಷದವರಿಗೆ OpenAIಯಿಂದ ಹೊಸ ChatGPT for Teens ಫೀಚರ್! ಮಕ್ಕಳಿಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ?
ChatGPT for Teens: ಓಪನ್ಎಐ ChatGPT for Teens ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು 13 ರಿಂದ 17 ವರ್ಷದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : August 19, 2026 at 8:38 AM IST
ChatGPT for Teens: AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏಳುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕದ AI ಕಂಪನಿ OpenAI ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 13ರಿಂದ 17 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ChatGPT for Teens ಎಂಬ ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತ OpenAI ಇದೀಗ Study Mode ಮತ್ತು Safety ಎರಡಕ್ಕೂ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಈ ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊರತಂದಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಅನುಭವವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಯಲು, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು, ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬಲವಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು: 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ತಾವು 13 ರಿಂದ 17 ವರ್ಷದವರೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಈ Teen ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಯಂಹಾನಿ, ಹಿಂಸೆ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವಿಷಯದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅನುಭವವು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಗಳು:
- Study Mode: ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ಬದಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಂತಹಂತದ ಸಹಾಯದ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.
- Responsible Homework Reminders: ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೇಳುವ ಬದಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
- Quizzes ಮತ್ತು Learning Visualizations: ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರ್ಗಗಳು.
- Study Hours: ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಪೋಷಕರು Study Mode ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ ಆಗುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು.
- ಬ್ರೇಕ್ ರಿಮೈಂಡರ್ಗಳು: ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಪೋಷಕರ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ChatGPT ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
- Parental Controls: ಆಯ್ದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು
- Quiet Hours: ಶಾಂತ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು
- Safety Notifications: ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ
OpenAI ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೀಚರ್ಗಳು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ChatGPT ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
'Parents' Guide to Learning with ChatGPT': ChatGPT for Teens ಜೊತೆಗೆ OpenAI "ಚಾಟ್ಜಪಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಲಿಯಲು ಪೋಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ" ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲವು ಪೋಷಕರಿಗೆ Teen ಅನುಭವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಪೋಷಕರ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು, ಕಲಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ AI ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಏಕೆಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ Parental Controlನಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತೀಯನ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಹಿಳೆ!